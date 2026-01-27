India y la UE cierran un acuerdo comercial histórico, según el primer ministro Modi

El primer Ministro de India, Narendra Modi, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de India, Droupadi Murmu, cuando llegan para asistir al desfile del día de la República en Nueva Delhi, India

India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo comercial histórico que representará una cuarta parte de ‍la economía mundial, según ⁠dijo el martes el primer ministro indio, Narendra Modi, en un momento en que ambas partes tratan de protegerse de los volubles lazos con Estados Unidos.

Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, el acuerdo allanará el camino para que India abra su vasto y comedido mercado, el mayor del mundo, al libre comercio con la UE de 27 países, su mayor socio comercial.

"Ayer se ‌firmó un gran acuerdo entre la Unión Europea ⁠e India", dijo Modi.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En todo el ⁠mundo lo llaman la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de ‍India y los millones de habitantes de Europa", dijo.

Añadió que el acuerdo representa el 25% del ⁠PIB mundial y un tercio ‌del comercio mundial.

Se espera que Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hagan un anuncio conjunto en una cumbre India-UE en Nueva Delhi, junto con los detalles del acuerdo, el martes.

El comercio entre India y ‌la UE ‌ascendió a 136.500 millones de dólares en el año fiscal hasta marzo de 2025.

El acuerdo llega días después de que la UE firmara un pacto fundamental con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del ​año pasado con Indonesia, México y Suiza.

En el mismo periodo, Nueva Delhi cerró pactos con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La oleada de acuerdos pone de relieve los esfuerzos mundiales para protegerse de Estados Unidos, en un momento en que el intento del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias ‍a los países europeos ponen a prueba las antiguas alianzas entre las naciones occidentales.

Trump ha impuesto un arancel del 50% a los productos procedentes de India, y el año pasado fracasó un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos tras una ruptura de ​la comunicación entre ambos Gobiernos.

La firma formal del acuerdo entre India y la UE tendrá lugar después de un examen jurídico que ​se espera que dure entre cinco y seis meses, según ha declarado un responsable del Gobierno indio al tanto ⁠del asunto.

"Esperamos que el acuerdo se aplique en el plazo de un año", añadió el responsable.

Con información de Reuters