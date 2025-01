Dramáticos incendios en California: las peores imágenes de la "bomba" que preocupa a ricos y famosos

Al menos 100.000 personas fueron obligadas a evacuar sus casas en California a medida que avanza el fuego por Los Ángeles, llevando todo a su paso, incluídas las viviendas de los más ricos y famosos. Ellos salieron en las redes sociales y en los medios de comunicación locales con relatos dramáticos sobre los efectos de los incendios. El gobernador, Gavin Newsom, llegó a comparar las consecuencias del desastre natural con "el impacto de una bomba".

Barrios enteros de los suburbios de Los Angeles quedaron devastados. Un incendio de 6.900 hectáreas de extensión en la localidad de Pacific Palisades se convirtió en "uno de los más destructivos desastres naturales de la historia de Los Ángeles", dijo la jefe de bomberos Kristin Crowley, mientras que otro de más de 4.000 hectáreas en Altadena también está "cero por ciento" controlado, indicó el jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone. En Pasadena, las autoridades advirtieron ya a los vecinos de que el agua no es potable ni apta para cocinar, dado que los escombros causados por el fuego podrían haber afectado al sistema de abastecimiento del líquido.

Un nuevo foco se desató además en las mismísimas colinas de Hollywood y dejó a la mítica región estadounidense del Paseo de las Estrellas bajo órdenes de evacuación. "Amenaza inmediata para la vida. Esto es una órden para evacuar ahora", anunció el departamento de bomberos de Los Ángeles, luego de que las llamas que se desataron en el Cañón Runyon al final de la tarde del miércoles avanzaran rápidamente carbonizando ocho hectáreas.

La capital del entretenimiento en Estados Unidos está acorralada por varios frentes. Actores, músicos y celebridades están entre las decenas de miles de personas afectadas por los incendios.

Mandy Moore, la cantante y protagonista de la serie "This is Us", contó en Instagram que con sus hijos y mascotas dejó la casa ante el avance de las llamas en esta región. "Tratando de proteger a los niños de la inmensa tristeza que siento. Rezando por todos en nuestra hermosa ciudad. Devastada por la destrucción y la pérdida. No sé si nuestra casa se salvó", escribió a sus seguidores.

El actor James Wood posteó un video en X mostrando cómo las llamas devoraban árboles y arbustos cerca de su casa en Pacific Palisades a medida que se preparaban para evacuar.

"No podía creer que nuestra adorada casita en las colinas aguantara tanto tiempo. Es como perder a un ser querido", dijo Woods.

Mark Hamill, protagonista de "La guerra de las galaxias", dijo en Instagram que salió de su casa en Malibú el martes.

"Evacuamos Malibu a tan última hora que había pequeños incendios en ambos lados de la ruta cuando nos acercamos a la autopista PCH", escribió el actor refiriéndose a la pintoresca carretera que conecta varias de las ciudades en la costa oeste de Estados Unidos.

Hamill dijo que con su esposa, Marilou York, y su perro fueron a la casa de su hija en Hollywood para escapar de lo que llamó "el incendio más horrendo desde 1993".

Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar, también fue obligada a evacuar. "Nuestro querido vecindario desapareció", escribió en Instagram. "Nuestro hogar está a salvo. Tantos otros lo perdieron todo".

De hecho, el anuncio de las nominaciones al Óscar fue pospuesto para el 19 de enero para darles tiempo a los miembros de la Academia afectados por los incendios a votar esta semana.