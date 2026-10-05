La muerte de una joven trabajadora de un laboratorio especializado en la peste encendió las alarmas en Rusia y llegó hasta Bruselas. Se trata de Daria Ch., técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, en Siberia, que falleció la semana pasada en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

{{{htmlAmp}}}

El caso tomó dimensión pública después de que un medio local informara que la joven podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo en su puesto de trabajo. Este lunes, sin embargo, las autoridades rusas salieron a desmentir esa versión y aseguraron que la situación está "bajo control".

Según el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada". Es decir, una infección pulmonar cuyo origen no pudo determinarse. Las pruebas realizadas tras el fallecimiento, afirmaron, no detectaron rastros de peste.

La versión coincide con la de Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que en ningún momento mencionó la peste y habló de una "neumonía de etiología no establecida". El organismo también sostuvo que en el instituto no se reportaron emergencias vinculadas a patógenos.

Sin embargo, el viernes 2 de octubre el propio Kobzev había encabezado una reunión de emergencia debido "a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin precisar de qué enfermedad se trataba. En ese encuentro, se informó que se puso en marcha un conjunto de acciones sanitarias y un plan de contingencia.

"Todas las personas que contactaron (con la paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", aseguró el gobernador.

Hospitales con cuarentena y visitas prohibidas

La inquietud creció por la información difundida por el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), que en un primer momento reportó que varios hospitales de la región habían sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar.

Luego, el propio medio matizó: "En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas".

Según ese canal, al menos cuatro instituciones médicas, entre ellas un hospital pediátrico, aplicaron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores sobre posibles contagios entre el personal médico local.

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales explicó a Liudi Baikala que las autoridades no reconocieron el hecho y que en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".

Las dos hipótesis sobre el origen

Mientras la causa de la muerte sigue sin esclarecerse, se investigan dos versiones. La primera apunta a que la joven pudo haberse contagiado en Tailandia, de donde había regresado recientemente. La segunda vuelve sobre el escenario más inquietante: la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en el laboratorio donde trabajaba.

El contraste entre la reunión de emergencia por una "infección especialmente peligrosa", las cuarentenas reportadas en hospitales y el diagnóstico oficial de una neumonía sin origen identificado es lo que mantiene abierta la preocupación.

Bruselas sigue el caso "muy de cerca"

La noticia también llegó a la Unión Europea. La Comisión Europea informó que sigue "muy de cerca" la situación y que está en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

"La salud pública es una prioridad para la Comisión Europea por lo que nunca subestimamos los riesgos que surgen en este ámbito", dijo la portavoz de Sanidad, Eva Hrncirova, durante la rueda de prensa diaria del organismo.

Consultada por los canales de comunicación con Moscú, en un contexto de relaciones deterioradas desde la invasión de Ucrania, la vocera señaló que la Comisión recibe información a través de vías como la Organización Mundial de la Salud. Y remarcó que "es esencial contar con informes a tiempo y transparentes, así como con acceso a datos epidemiológicos y de laboratorio fiables".

"Es importante para la cooperación transfronteriza y para abordar las implicaciones transfronterizas, así como para mantener la confianza pública y una buena situación de salud pública", agregó.

Qué es la peste y por qué preocupa

La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que puede tratarse con antibióticos. Según recordó Hrncirova, está ausente en Europa desde hace más de cincuenta años, pero sigue apareciendo de manera esporádica en todos los continentes, excepto Oceanía.

Su forma neumónica, que afecta los pulmones, es la más grave porque puede transmitirse entre personas por vía respiratoria.

La portavoz destacó además que la Unión Europea cuenta hoy con mejores mecanismos de preparación sanitaria que antes de la pandemia de COVID-19, entre ellos reservas de medicamentos, reglas para que las farmacéuticas se preparen ante emergencias y equipos específicos dentro de la propia Comisión.

Por ahora, la versión oficial rusa descarta la peste. Pero las preguntas sobre qué pasó en el laboratorio de Irkutsk siguen sin respuesta.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.