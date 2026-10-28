María Corina Machado reapareció en La Guaira tras los terremotos en Venezuela

María Corina Machado reapareció públicamente este miércoles en Venezuela, con una visita al estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela. La dirigente opositora, distinguida con el Premio Nobel de la Paz, charló con vecinos de la región mientras continúan las tareas de recuperación de las comunidades damnificadas.

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El recorrido representa su primera visita a La Guaira desde los movimientos sísmicos y se inscribe en las actividades que la dirigente desarrolla tras regresar al país, luego de permanecer un período fuera del territorio venezolano. Su presencia coincidió con los trabajos de reconstrucción de viviendas y reparación de infraestructura y servicios públicos afectados por la emergencia, vigentes desde junio pasado.

El recorrido de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

Desde su retorno, Machado retomó progresivamente sus actividades públicas y mantuvo encuentros con ciudadanos en distintas localidades del país. El domingo pasado reapareció en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, donde participó de una actividad que marcó uno de sus primeros contactos públicos tras su vuelta al país.

Posteriormente, la dirigente recorrió distintos puntos del territorio venezolano durante 11 horas antes de llegar a Caracas, donde continuó con su agenda política. El lunes llegó a la capital y, al día siguiente, regresó a la sede de Vente Venezuela, su organización política, ubicada en El Bejucal, después de más de dos años sin visitar ese espacio. Tanto la caravana que la acompañó en la vía como el recibimiento en la autopista Valle-Coche fueron multitudinarios.

La visita a La Guaira de hoy se produjo mientras las autoridades y los equipos de rescate repartidos en las zonas afectadas continúan con las tareas de asistencia y recuperación.

La emergencia sísmica y la reconstrucción en La Guaira

Los terremotos provocaron daños en distintas regiones de Venezuela y dejaron miles de damnificados, de acuerdo con la información difundida sobre la emergencia. Entre las consecuencias reportadas se encuentran afectaciones en viviendas, infraestructura y servicios públicos, con comunidades que todavía necesitan asistencia y trabajos de reconstrucción.

La Guaira, situada en la costa central venezolana y próxima a Caracas, es una de las zonas afectadas por los movimientos sísmicos. En ese escenario, la recuperación de las condiciones de habitabilidad y el restablecimiento de los servicios constituyen parte de las necesidades de las regiones perjudicadas.

Su retorno también generó reacciones entre dirigentes venezolanos y representantes de la comunidad internacional, mientras siguen las discusiones sobre "la nueva hoja de ruta política y electoral para el país", según señalaron allegados a la propia Corina Machado.