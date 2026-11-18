En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas de este miércoles, la Argentina votó en contra de una resolución que ratifica el funcionamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el brazo de la ONU que acompaña a los afectados en Gaza. Pese al voto negativo del gobierno de Javier Milei, la iniciativa fue aprobada por 143 votos afirmativos. La resolución también expresó críticas hacia Israel por las medidas adoptadas "contra los intereses de la agencia", tal como indicaron.

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En esencia, el documento ratifica la continuidad de las operaciones de la agencia en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria, y advierte sobre las consecuencias humanitarias, políticas y de seguridad que tendría una interrupción de sus actividades.

Además de la Argentina, fueron Estados Unidos, Israel, Fiyi, Macedonia del Norte, Micronesia, Palaos, Paraguay y Tonga los países que votaron en contra de la moción.

La resolución expresa además preocupación por la situación financiera del organismo, que atraviesa una situación crítica marcada por el aumento de las necesidades humanitarias y la insuficiencia de las contribuciones internacionales. Además, destaca que "ninguna otra organización cuenta con la capacidad operativa y el mandato de la UNRWA" para reemplazar sus tareas.

También insta a los Estados miembros a ampliar el respaldo económico y garantizar mecanismos de financiamiento sostenibles y previsibles.

El rechazo argentino, el respaldo a la UNRWA y las críticas a Israel

Como es costumbre, la delegación argentina en Naciones Unidas volvió a votar en contra de una resolución que respalda a Palestina y la situación en la Gaza. Los diplomáticos del gobierno de Javier Milei adhirieron una vez más a la postura de Tel Aviv y Washington, que desde siempre se oponen a cualquier avance sobre el tema que afecte a Israel.

Uno de los puntos centrales del texto es el rechazo a las medidas adoptadas por Israel contra la agencia. La Asamblea General cuestionó la legislación aprobada por el Parlamento israelí el 28 de octubre de 2024 y puesta en vigencia en enero de 2025, que restringió las operaciones de la UNRWA en territorio israelí y en los territorios palestinos ocupados.

El documento también condena los ataques contra instalaciones del organismo, los impedimentos al ingreso de ayuda humanitaria y las restricciones a la circulación de sus trabajadores y suministros. En particular, reclama al Gobierno israelí que respete los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y permita el desarrollo de las actividades humanitarias sin obstáculos.

La resolución incorpora, además, referencias a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 22 de octubre de 2025, que abordó las obligaciones de Israel respecto de la presencia y las actividades de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en los territorios palestinos ocupados.

En materia de protección del personal humanitario, el texto condena los asesinatos y las lesiones sufridas por trabajadores de la agencia. Según los datos incorporados en el documento, cerca de 400 integrantes de la UNRWA murieron entre al menos 597 trabajadores humanitarios fallecidos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

Una agencia bajo presión internacional

La UNRWA fue creada en 1949 por la Asamblea General de Naciones Unidas para brindar asistencia a los refugiados palestinos. Desde entonces, desarrolla programas de educación, atención sanitaria, asistencia social y ayuda de emergencia en cinco áreas de operaciones. Actualmente, tiene bajo su mandato a más de seis millones de refugiados palestinos, según el documento aprobado por la comisión.

Expertos en tema aseguran que la votación "representa un respaldo político significativo para el organismo", en medio de las tensiones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y los cuestionamientos internacionales sobre las restricciones impuestas a sus operaciones. La iniciativa también advierte que cualquier intento de desmantelar o reducir las actividades de la agencia "tendría consecuencias humanitarias graves para millones de personas".

Otro de los aspectos destacados es el compromiso de la UNRWA con las recomendaciones del denominado Informe Colonna, una revisión independiente sobre los mecanismos de neutralidad del organismo. La resolución reconoce que ya se completaron 41 de las 50 recomendaciones y reclama a los Estados miembros que aporten los recursos necesarios para terminar de implementar las restantes.