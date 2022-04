Magnate pro ruso y británicos piden intercambio de prisioneros de guerra

Viktor Medvedchuk es amigo personal del presidente ruso Vladimir Putin, quien es padrino de su hija. Los dos ciudadanos ingleses, en tanto, fueron capturados por Rusia.

Los servicios de seguridad de Ucrania publicaron este lunes un video que muestra al magnate Viktor Medvedchuk, cercano al presidente Vladimir Putin y detenido en Ucrania, pidiendo ser intercambiado por soldados y civiles sitiados en la ciudad de Mariupol. En paralelo, del lado ruso la televisión estatal publicó un video de dos prisioneros que fueron identificados como los ciudadanos británicos Shaun Pinner y Aiden Aslin, capturados en Ucrania, pidiendo al primer ministro Boris Johnson negociar su liberación a cambio de la de Medvedchuk.

"Quiero dirigirme al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodimir Zelensky para pedirles que me cambien por defensores ucranianos y por residentes de Mariupol", dijo Medvedchuk en un video en el que está vestido de negro y mira directamente a la cámara, reportó a agencia de noticias AFP. A su vez, los británicos que se rindieron en Ucrania aparecen en su envío audiovisual pidiendo a Johnson que facilite el intercambio por Medvedchuck, líder del partido ucraniano Plataforma Opositora por la Vida, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

Medvedchuk estaba bajo arresto domiciliario desde mayo de 2021 tras haber sido acusado de "alta traición" y de "intento de saqueo de recursos naturales de Crimea", península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. El 26 de febrero pasado, dos días después del inicio de la invasión rusa, la Policía comprobó que había huido. El magnate es el duodécimo hombre más rico de Ucrania y tiene una fortuna estimada en 620 millones de dólares, según la revista Forbes. Sus vínculos con Putin son conocidos, el mandatario es el padrino de una de sus hijas.

El empresario además es el fundador del partido prorruso "Plataforma de oposición por la vida", que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo tras la invasión lanzada por Rusia. Pero ya antes, el año pasado, el presidente Zelensky lo había sancionado, en lo que fue visto como una ofensiva contra la oposición pro rusa.

"Señor Boris Johnson, me llamo Shaun Pinner. Hasta donde yo sé, Viktor Medvedchuk está detenido, y a Aiden Aslin y a mí nos gustaría que nos cambiaran por él. Le agradeceríamos su ayuda en este asunto. Me tratan bien y entiendo la situación en la que me encuentro. Nos alimentan y nos dan agua. Le pido, en mi nombre y en el de Aiden Aslin, que facilite el intercambio por Medvedchuk", dijo Pinner al canal televisivo Rossiya 1.

A su vez, Aislin añadió que le parece importante que el primer ministro británico atienda el llamado de la esposa de Medvedchuk, Oksana Marchenko, para que los canjeen por su marido. "Si Boris Johnson se preocupa de verdad por los ciudadanos británicos, como dice, entonces ayudará a presionar a (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski para que haga lo correcto y devuelva a Viktor a su familia y a nosotros a nuestras familias", expresó el cautivo.

El sábado pasado, Marchenko solicitó ayuda a Putin, para canjear al político opositor.

Con información de Télam