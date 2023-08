Guerra de Rusia y Ucrania, en vivo: las últimas noticias de la semana del 7 de agosto

Rusia aseguró que "un acuerdo verdaderamente global, duradero y justo" que ponga fin a la guerra "sólo es posible si el régimen de Kiev pone fin a las hostilidades y los atentados terroristas". La vocera de la diplomacia rusa, María Zajárova, recalcó esta postura en un comunicado oficial, en el que sostiene, además, que "las nuevas realidades territoriales" con respecto al este y el sur de Ucrania debían ser "reconocidas", y "la desmilitarización y desnazificación de Ucrania", garantizadas.

Zajárova hizo estas declaraciones dos días después de una reunión de decenas de países en Arabia Saudita sobre Ucrania. El encuentro, en la ciudad portuaria de Yeda, sobre el mar Rojo, contó con la presencia de unas 40 delegaciones, entre ellas la de Ucrania, pero no de Rusia, que no fue invitada. Sin sorpresas, el encuentro no dio lugar a avances concretos y no se divulgó una declaración final, informó la agencia de noticias AFP. Cercano tanto a Moscú como a Washington, Arabia Saudita trata de reforzar su influencia en la escena internacional.