El G7 y la UE presentaron un "Plan Marshall" para la reconstrucción de Ucrania

El Banco Mundial calcula que el costo de los daños será de 350 mil millones de euros.

El G7 y la Unión Europea (UE) presentaron un plan para la reconstrucción de Ucrania en una reunión de expertos en Berlín en la que no se asumieron compromisos concretos: "Lo que está en juego es nada menos que la creación de un nuevo Plan Marshall para el siglo XXI, una tarea generacional que debe comenzar ahora", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz. El dirigente alemán convocó la reunión como presidenta interina del G7 e hizo referencia al plan patrocinado por Estados Unidos que ayudó a reactivar las economías de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial para dimensionar las urgencias que tiene el país en guerra con Rusia.

A su turno, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se refirió al alcance "desconcertante" de la destrucción de Ucrania tras casi nueve meses de guerra con Rusia.

"El Banco Mundial calcula que el costo de los daños será de 350.000 millones de euros, y esto es más de lo que un país o una unión puede aportar por sí solo. Necesitamos a todo el mundo", dijo la presidenta de la CE, citada por la agencia de noticias AFP. Además, advirtió que no se debe perder el tiempo, sino que deben garantizar el apoyo al país atacado por Rusia “en todo momento".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, subrayó que las inversiones en hospitales, escuelas, rutas y otras infraestructuras vitales son especialmente urgentes. En ese sentido, llamó a tomar una decisión sobre la ayuda para cubrir el déficit presupuestario del próximo año. "Es una suma muy importante de 38.000 millones de dólares (...), son los sueldos de los profesores, de los médicos, son prestaciones sociales, pensiones", agregó el líder ucraniano, quien participó por videoconferencia.

En la reunión de expertos, que deliberadamente no fue concebida como una conferencia de donantes, no se asumieron compromisos financieros concretos. No obstante, Scholz coincidió con Zelensky al hace referencia al futuro ucraniano y asumió que, para hacer frente a este reto, “es necesario reunir a inversores privados y estatales de todo el mundo”, informó la agencia DPA. En cuanto a la posible adhesión de Ucrania a la UE, Scholz se mostró a favor, subrayando que no solo Ucrania se fortalecería con ello, sino Europa en su conjunto. Además, prometió que Alemania seguirá proporcionando a Ucrania los sistemas de defensa aérea que necesita con urgencia.

Según Scholz, la reconstrucción también ofrece una oportunidad para las próximas generaciones y en ese sentido llamó a desarrollar un país más sostenible.

A su turno, el jefe del Gobierno polaco, Mateo Morawiecki, se mostró a favor de usar los activos congelados de los oligarcas rusos para la reconstrucción de Ucrania. Horas antes del inicio de la conferencia, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegó a Kiev en una visita sorpresa, la primera que realiza desde el inicio de la invasión rusa: "Mi mensaje a los ucranianos es que no solo estamos de su lado. Seguiremos apoyando a Ucrania, económica, política y también militarmente", señaló Steinmeier, quien tiene previsto reunirse con el presidente Zelenski a lo largo del día.

"No nos olvidemos de cuánto sufrimiento, cuánta destrucción hay. La gente de Ucrania nos necesita", dijo, dirigiéndose al pueblo alemán. "Para mí era importante, especialmente ahora, en esta fase en la que estamos viendo ataques aéreos con drones, misiles de crucero y cohetes, enviar un mensaje de solidaridad a los ucranianos", agregó el mandatario germano.

Con información de Télam.