EE.UU. aplicará sanciones a quienes apoyen adhesión de nuevos territorios a Rusia

El Gobierno de Biden advirtió a países, empresas e individuos tras la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia. La postura del Consejo de Seguridad de la ONU y los dichos de Zelenski.

El Gobierno de los Estados Unidos decidió que aplicará sanciones a todos aquellos que apoyen la adhesión de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporiyia a Rusia. Así lo manifestaron las respectivas autoridades, durante la jornada de hoy, en voz del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin firmó oficialmente este viernes la anexión de las cuatro regiones ucranianas ocupadas por su Ejército, afirmando que sus habitantes "serán nuestros ciudadanos para siempre".

En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, según informó la agencia de noticias Sputnik, el asesor de Seguridad Sullivan advirtió: "Queremos enviar un mensaje claro al resto del mundo de que aquellas empresas, aquellos individuos y aquellos países que se pongan del lado de Rusia en este asunto de la anexión ilegal: se someterán a sanciones".

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Joe Biden dijo a su par ruso que no logrará "asustar ni nos va a intimidar" a los aliados de la OTAN tras su avance territorial. "Las acciones de Putin son un signo de que está en problemas. No puede apoderarse del territorio de su vecino y salir impune. Estados Unidos y los aliados de la OTAN están preparados para defender cada centímetro de su territorio. Putin, no malinterprete estas palabras, cada centímetro", afirmó.

Por otra parte, Rusia vetó una resolución que buscaba condenar los referendos de anexión calificados como "ilegales y fraudulentos" por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que, a su vez, reclamaba a Moscú la retirada inmediata del territorio ucraniano. El de Rusia fue el único voto en contra del texto propuesto por Estados Unidos y Albania, que obtuvo 10 apoyos y 4 abstenciones (China, India, Brasil y Gabón).

Frente al veto de Rusia, desde Washington adelantaron que llevarán una propuesta similar a la Asamblea General de Naciones Unidas donde ningún estado puede bloquear en solitario una decisión pero cuyas resoluciones tienen menos peso. "Naciones Unidas se construyó sobre la idea de que nunca más se permitiría que un país tomase por la fuerza el territorio de otro", remarcó Thomas Greenfield, diplomática estadounidense. Por su parte, desde Moscú, tras vetarlo, señalaron que se trata de una "provocación" de Occidente según informó la agencia EFE.

Zelenski pide el ingreso "acelerado" de Ucrania en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado formalmente la entrada del país en la OTAN y al mismo tiempo, pidió que el procedimiento se de en forma "acelerada" como respuesta a la firma oficial del mandatario Putin para adherir a cuatro regiones ocupadas por el ejército ruso a su territorio. Al mismo tiempo, el líder ucraniano afirmó que ya forma parte de una alianza y que, teóricamente, están obligados a responder como bloque a las agresiones contra un estado miembro.

Sobre el paso que dio al enviar dicha solicitud, el jefe de Estado ucraniano calificó como "decisivo para la seguridad de toda la comunidad de naciones libres" y apuntó directamente contra la comunidad internacional, por su falta de "ayuda" frente a la invasión desde fines de febrero pasado. "Rusia no se habría detenido en nuestros fronteras si no la hubiésemos detenido nosotros", remarcó.

Además, según sus propios dichos, Zelenski expresó que Ucrania demostró ser "plenamente compatible" con los estándares que establece la OTAN para incluirlo como estado miembro, luego de meses de colaboración mutua. Mientras que, sobre la anexión, apuntó: "Rusia intenta robar algo que no le pertenece. Quiere reescribir la historia y redibubijar las fronteras con asesinatos, torturas, chantajes y mentiras".