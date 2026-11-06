Irán denunció que dos petroleros se incendiaron al chocar con minas en Ormuz

Tras perder el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas, Donald Trump reapareció públicamente en la Casa Blanca para hacer frente al revés electoral. El mandatario admitió que las hostilidades con Irán influyeron en el voto ciudadano debido al aumento del precio del combustible, aunque ratificó que volvería a ordenar la intervención militar para evitar que Teherán acceda a armas nucleares. El conflicto bélico desató de inmediato fuertes tensiones internas en el oficialismo: su vicepresidente JD Vance responsabilizó directamente a la guerra por el resultado en las urnas y reclamó centrar las prioridades en el costo de vida interno y cambiar la relación con Israel. A la par, la renovada mayoría demócrata en el Congreso se prepara para trabar la agenda del Ejecutivo e impulsar un estricto control legislativo sobre el gasto y el rumbo del frente bélico. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.