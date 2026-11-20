En medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el gobierno de Teherán rechazó las acusaciones de Donald Trump sobre un supuesto desarrollo de armas químicas y las comparó con los argumentos utilizados antes de la invasión a Irak en 2003. El presidente estadounidense afirmó que no tiene apuro por decidir sobre nuevos ataques de gran escala y planteó esperar hasta después del inicio de 2027. En Washington, los republicanos bloquearon en el Senado una iniciativa demócrata para poner fin a la guerra o exigir la autorización del Congreso para continuarla.

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La tensión persiste tras los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Baréin y la respuesta de Washington esta semana. El Pentágono estimó que la guerra le había costado a Estados Unidos 48.300 millones de dólares hasta el 13 de noviembre. Seguí las últimas noticias del Conflicto en Medio Oriente, hoy viernes 20 de noviembre del 2026.