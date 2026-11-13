Irán afirma que destruyó un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin

Dos superpetroleros se incendiaron tras una explosión de gran magnitud en el estrecho de Ormuz, según informó este jueves la Guardia Revolucionaria de Irán. La fuerza aseguró que los buques transitaban por una ruta no autorizada y advirtió que otras embarcaciones que colaboren con el Ejército estadounidense podrían correr la misma suerte. El episodio se produce en medio de la tensión por el control del paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 12 de noviembre.