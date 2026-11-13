La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó un ataque contra un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin y afirmó que lo destruyó. Según el cuerpo militar, la operación respondió a un ataque previo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán. El comunicado no precisó dónde estaba instalado el radar ni dio detalles sobre el alcance del ataque. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 13 de noviembre.
Irán afirma que destruyó un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin
La Guardia Revolucionaria aseguró que el ataque fue una respuesta a una operación estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en territorio iraní.
El Gobierno cruzó a Irán por declarar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas
Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”. El Gobierno volvió a exigirle a Teherán que entregue a los acusados por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
El Gobierno rechazó "categóricamente" este miércoles la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea argentinas. En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”.
Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra
El jefe de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, aseguró que no hay charlas con Washington ya que Donald Trump no cumplió hasta el momento con las siete condiciones establecidas en el acuerdo provisional. El petróleo vuelve a aumentar.
Desde Irán aseguraron que actualmente no hay negociaciones en curso entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así lo expresó el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, y remarcó que para que las charlas vuelvan a darse Estados Unidos "debe cumplir las siete condiciones establecidas" en el acuerdo provisional de junio pasado. A su vez, los precios del petróleo subieron un 1% cuando dijo que saldrá material nuclear "enriquecido" de su territorio.
Los hutíes reivindican un nuevo ataque contra el principal oleoducto de Arabia Saudí
Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este jueves un nuevo ataque con dron contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí y que atraviesa el país, mientras que también afirmaron haber lanzado un misil balístico contra una instalación petrolera en Yanbu, en la costa del mar Rojo.
Dos superpetroleros se incendiaron tras una explosión de gran magnitud en el estrecho de Ormuz, según informó este jueves la Guardia Revolucionaria de Irán. La fuerza aseguró que los buques transitaban por una ruta no autorizada y advirtió que otras embarcaciones que colaboren con el Ejército estadounidense podrían correr la misma suerte. El episodio se produce en medio de la tensión por el control del paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 12 de noviembre.