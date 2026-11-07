El canciller iraquí denunció que "agentes extranjeros" utilizan Irak para atacar a vecinos

El gobierno de Irán afirmó que dos petroleros chocaron contra minas navales en el estrecho de Ormuz y quedaron detenidos tras sufrir incendios a bordo. En paralelo, funcionarios de Irak atribuyeron esos ataques a "agentes extranjeros" que quieren afectar a la región. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró los buques transitaban por una ruta no autorizada "con apoyo estadounidense". La versión iraní se conoce en medio de la pelea por el control del paso, estratégico para la exportación de petróleo desde Medio Oriente.

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