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Conflicto en Medio Oriente

El canciller de Irán afirmó que EE.UU. dio un "paso positivo" en el diálogo con Teherán

En VIVO - Actualizado hace 15 minutos

El jefe de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, salió a hablar a los medios iraníes y reconoció que Estados Unidos dio un "paso positivo" el viernes para retomar los diálogos con Teherán.

El canciller de Irán afirmó que EE.UU. dio un "paso positivo" en el diálogo con Teherán

El canciller de Irán, Abbas Aragchi, salió a hablar tras los presuntos intentos de diálogo que tuvo Estados Unidos con Teherán en las últimas horas, en el marco de intentar la paz en Medio Oriente. El funcionario comentó que estudió una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. En tanto, Aragchi afirmó que la delegación iraní en Doha continuará las conversaciones con los mediadores. "Mi asesor se encuentra actualmente en Qatar para proseguir las consultas", declaró el funcionario a distintos medios regionales. 

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

Más allá de los avances de EE.UU., Aragchi no descartó el estallido de una guerra

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que su país "no descarta" la posibilidad de otro ataque contra Irán, por el cual tuvieran que responder. 

 

"No descartamos ninguna posibilidad de que estalle una guerra y estamos preparados para todos los escenarios", declaró Araghchi este sábado.

 

"Hemos modernizado nuestro armamento, corregido nuestras vulnerabilidades y probado nuevas armas; nuestras fuerzas están en el máximo nivel de preparación", señaló al final.

Hace 2 horas

Aragchi dijo que recibió una carta de Washington y la describió como "un paso positivo"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a la agencia Al Jazeera que Teherán estudió una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Lo describió como "un intento válido" de Washington para abrir un diálogo "positivo".
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