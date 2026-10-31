El canciller de Irán afirmó que EE.UU. dio un "paso positivo" en el diálogo con Teherán

El canciller de Irán, Abbas Aragchi, salió a hablar tras los presuntos intentos de diálogo que tuvo Estados Unidos con Teherán en las últimas horas, en el marco de intentar la paz en Medio Oriente. El funcionario comentó que estudió una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. En tanto, Aragchi afirmó que la delegación iraní en Doha continuará las conversaciones con los mediadores. "Mi asesor se encuentra actualmente en Qatar para proseguir las consultas", declaró el funcionario a distintos medios regionales.

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