La guerra en Medio Oriente no para y mantiene una fuerte escalada de tensión en los últimos días. Esta semana, Irán aseguró que sus defensas antiaéreas dispararon contra un caza de Estados Unidos cerca de la isla de Hengam, en el estrecho de Ormuz, y que el avión se alejó del espacio aéreo iraní. Desde la Casa Blanca no emitieron respuesta, ni confirmaron el ataque. Lo único que ocurrió en el Salón Oval fue una amenaza propia del presidente Donald Trump, quien aseguró que "mantendrá el despliegue" de sus tropas en la región, y que el desenlace de la guerra llegará cuando él quiera.

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Desde Teherán respondieron este sábado que la Guardia Revolucionaria "está completamente lista" para responder ante cualquier agresión, e instaron a los países vecinos -en particular Irak- a no convertirse "en cómplices del criminal Trump" permitiéndole el uso de sus fronteras. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.