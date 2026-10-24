Nuevos ataques a la Franja de Gaza mientras EE.UU. no descarta bombardear Irán

Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el petróleo Brent volvió a subir un 3,3% y se ubicó en 117 dólares por barril durante el viernes por la tarde; siendo la cotización del crudo más alta desde abril pasado. Los ataques entre hutíes y Arabia Saudí se recrudecen y eso complica más la situación. En medio de esto, la amenaza de Estados Unidos sobre bombardear Irán toma más fuerza. Desde Inteligencia aseguran que Irán "intensificó sustancialmente" su plan de atacar a funcionarios estadounidenses.

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Mientras tanto, el Ejército de Israel volvió a atacar la Franja de Gaza con un saldo de dos palestinos asesinados (entre ellos, una niña) y decenas de heridos a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. En esta ocasión, el misil lanzado por un dron fue en las cercanías del Estadio de Palestina al oeste de Gaza. También atacaron diversos barrios del noroeste, el este y el norte. Asimismo, el viernes, Israel ordenó evacuar barrios completos en la parte ocupada de Cisjordania tras tiroteos registrados en la zona. En este marco, obligaron a 1200 palestinos a abandonar sus hogares en Hebrón.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.