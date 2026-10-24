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Conflicto en Medio Oriente

Nuevos ataques a la Franja de Gaza mientras EE.UU. no descarta bombardear Irán

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Washington asegura que Irán planea intensificar sus ataques contra funcionarios estadounidenses a Medio Oriente y el resto del mundo. A pesar del alto el fuego, Israel bombardeó Gaza otra vez.

Nuevos ataques a la Franja de Gaza mientras EE.UU. no descarta bombardear Irán

Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el petróleo Brent volvió a subir un 3,3% y se ubicó en 117 dólares por barril durante el viernes por la tarde; siendo la cotización del crudo más alta desde abril pasado. Los ataques entre hutíes y Arabia Saudí se recrudecen y eso complica más la situación. En medio de esto, la amenaza de Estados Unidos sobre bombardear Irán toma más fuerza. Desde Inteligencia aseguran que Irán "intensificó sustancialmente" su plan de atacar a funcionarios estadounidenses.

Mientras tanto, el Ejército de Israel volvió a atacar la Franja de Gaza con un saldo de dos palestinos asesinados (entre ellos, una niña) y decenas de heridos a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. En esta ocasión, el misil lanzado por un dron fue en las cercanías del Estadio de Palestina al oeste de Gaza. También atacaron diversos barrios del noroeste, el este y el norte. Asimismo, el viernes, Israel ordenó evacuar barrios completos en la parte ocupada de Cisjordania tras tiroteos registrados en la zona. En este marco, obligaron a 1200 palestinos a abandonar sus hogares en Hebrón.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 6 minutos

Irán y Rusia planifican un encuentro hacia fines de octubre

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reunirá este domingo 25 de octubre en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la capital rusa.

 

"Durante este viaje, además de asistir a la cumbre de jefes de Estado de los países exportadores de gas, Pezeshkian se reunirá y dialogará con varios jefes de Estado presentes en Moscú. Asimismo, se ha programado un encuentro entre los presidentes de ambos países", informó el diario iraní Shargh. Y añadieron: "Los principales temas a tratar serán la cooperación económica y comercial entre Irán y Rusia".

Hace 21 minutos

Trump afirma que EEUU "se ocupará de Cuba" después de Irán

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "se ocupará de Cuba" una vez resuelto el asunto con Irán en Medio Oriente. "Nos ocuparemos de ​Cuba a ⁠la vuelta de Irán... y luego ‌enviaremos a Marco Rubio ⁠para que cierre el ⁠acuerdo", dijo desde Florida.

 

Más allá de su interés por cambiar el gobierno en Cuba, dijo que llegarán un acuerdo y cree que no será necesario una acción militar.

Hace 1 hora

Estados Unidos en alerta por posibles ataques de Irán

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, aseguró en un memorando nviado a Marco Rubio que Irán intensificó "sustancialmente" sus planes de atacar a funcionarios estadounidenses tanto en Oriente Medio como en otras regiones.

 

"A través de diversos canales, hemos recibido información de inteligencia que indica que Irán ha intensificado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense. Los planes letales de Irán contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada tanto en Oriente Medio como en otros países", señaló la misiva. 

Hace 1 hora

Elecciones en Israel: un referéndum sobre Netanyahu bajo la sombra de la guerra

A pocos días de los comicios parlamentarios, Israel define su futuro político entre el desgaste de Benjamin Netanyahu, cuestionado por su responsabilidad en la seguridad y los frentes abiertos, y una oposición encabezada por Gadi Eisenkot que mantiene la centralidad de la agenda militar y la ocupación.

El próximo 27 de octubre, Israel enfrenta las primeras elecciones parlamentarias tras las masacres de Hamás del 7 de octubre de 2023 y las guerras que desencadenó Israel desde entonces en toda la región. Unas elecciones que llegan después de una transformación radical de la política en la región, pero que siguen orbitando sobre un mismo centro: la figura de Benjamin Netanyahu. Y por eso estos comicios van a ser también un referéndum sobre la figura del primer ministro, quien va a ser evaluado por sus responsabilidades ante la mayor catástrofe de seguridad en la historia reciente de Israel, por sus casos de corrupción, por la apertura de diversos frentes de guerra, por su alianza con Donald Trump, por su política hacia los ultraortodoxos así como por su reforma judicial y el encarecimiento del costo de vida. Del lado de enfrente, una coalición del “cambio”, liderada por el jefe del Ejército (2014-2019) Gadi Eisenkot, que critica a ‘Bibi’ Netanyahu por casi todo menos por su política hacia los palestinos. En cualquier caso, las dos coaliciones que encabezan las encuestas aún no llegan al número mágico de 61 escaños para formar Gobierno y rechazan hacer una alianza con los partidos árabes israelíes, quienes por su lado sí se ofrecen a desbancar a Netanyahu. Pero cualquiera que sea el resultado el martes, la agenda de los palestinos no está sobre la mesa.

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Hace 2 horas

Ataques hutíes obligan a evacuar la sede Aramco y se dispara el precio del petróleo

La petrolera saudí evacuo su sede central en Dhahran tras una escalada de ofensivas con drones y misiles que dejó muertos y heridos en la región. La incertidumbre por posibles interrupciones en el suministro mundial disparó el barril de crudo Brent por encima de los 112 dólares.

Los jefes de Saudi Aramco, la empresa petrolera más importante de Arabia Saudí, ordenaron evacuar la sede central de la compañía tras una seguidilla de ataques hutíes en las últimas horas. Según advirtieron, mandaron a trabajar a sus casas a los empleados de toda la planta después del ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, que dejó ocho heridos y dos muertos. Tras esto, el precio del brent se disparó y dejó en alerta a los mercados internacionales: superó los 112 dòlares el barril.

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Hace 2 horas

El petróleo Brent toca un máximo en cinco meses por la crisis en Medio Oriente

La preocupación de los inversores recrudeció luego de nuevos ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita. En paralelo, Benjamin Netanyahu anunció el cierre total de Cisjordania tras un ataque armado de palestinos al sur de ese territorio.

El petróleo Brent tocó este viernes un nuevo precio máximo en cinco meses después de que los ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro energético procedente de Oriente Medio.

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Hace 3 horas

Netanyahu ordenó el bloqueo de Cisjordania tras un tiroteo que dejó dos soldados muertos

El primer ministro israelí dispuso el cerco inmediato de Hebrón y el cierre total de Cisjordania tras un ataque armado que dejó dos soldados muertos y tres heridos. La medida se anunció a cuatro días de las elecciones generales en Israel y estuvo acompañada de nuevas operaciones militares en la región.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el cierre y bloqueo del territorio palestino de Cisjordania, además del "cerco inmediato" a la ciudad de Hebrón, en la zona sur de esa región. Desde Tel Aviv afirmaron que la decisión se debió a un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados en el cruce de Yehuda, que terminó con dos soldados israelíes muertos y tres heridos. El caso tuvo repercusión por ocurrir a solo cuatro días de las elecciones generales en Israel.

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