En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, el fuego cruzado en el estrecho de Ormuz no para y sumó nuevos episodios de violencia pocas horas después de la reunión trilateral entre Donald Trump y sus pares ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping. Mientras el mandatario norteamericano vaciló al opinar sobre Medio Oriente, desde Teherán afirmaron que no temen devolver con toda violencia los ataques contra Washington, lo que llevó al republicano a alertar sobre "una posible agresión iraní" contra la capital estadounidense. "Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán, sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó desde la Casa Blanca.

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Irán denunció en las últimas un nuevo ataque con misiles atribuido a Estados Unidos e Israel en una isla del golfo Pérsico, mientras que en días anteriores también presentaron quejas ante ataques con drones en Baréin y Kuwait. Las fuerzas iraníes mantienen "el alerta permanente" ante el despliegue militar estadounidense en la zona. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, este sábado 21 de noviembre, en El Destape.