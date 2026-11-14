Arabia Saudí destruyó dos drones hutíes en Yemen, mientras Irán alertó incendio de otro busque cisterna en Ormuz

La escalada militar en Medio Oriente sumó nuevos focos de tensión y amenaza ahora con extenderse por las principales rutas energéticas de la región. En las últimas horas, Arabia Saudita informó que interceptó y destruyó dos drones lanzados por los hutíes de Yemen contra Riad y regiones del sur del país, mientras que Irán denunció nuevos incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz. La Armada iraní aseguró que un buque cisterna se incendió tras impactar contra una mina naval, en lo que representa el quinto episodio de este tipo en apenas 24 horas, y la Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-1 Predator sobre la isla de Qeshm.

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Como antecedente inmediato, el viernes los hutíes también reivindicaron ataques contra una estación de bombeo del oleoducto saudí East-West, además de en instalaciones petroleras en Yanbu y un edificio de Aramco en Riad, aunque Arabia Saudita no confirmó esos impactos. La ofensiva apunta a infraestructura estratégica para la exportación de crudo: el oleoducto transporta unos cuatro millones de barriles diarios hacia el mar Rojo y funciona como una vía alternativa ante las restricciones en Ormuz.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.