Hay dudas sobre los avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán y el precio del petróleo sigue subiendo

En las últimas horas, el valor del petróleo Brent volvió a subir un 1,6% y se situó por encima de los 110 dólares por barril en medio de las fuertes dudas por los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, el canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que mantienen negociaciones "sin interrupción" a través de intermediarios como Pakistán. Mientras Irán propone un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz, exigiendo el levantamiento del bloqueo naval y las sanciones sobre el crudo, EE.UU. busca añadir más cláusulas que no fueron detalladas.

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Mientras tanto Israel refuerza la seguridad de todo el país para las próximas elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo durante la última semana de octubre. "Nuestros enemigos han sufrido golpes muy duros, pero siguen planeando ataques contra nosotros" señalaron desde el Ejército. En este marco, anunciaron la muerte de un "alto cargo del aparato de seguridad" de Hamás en la Franja de Gaza tras un nuevo bombardeo.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.