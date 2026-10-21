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Conflicto en Medio Oriente

Hay dudas sobre los avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán y el precio del petróleo sigue subiendo

En VIVO - Actualizado hace 29 minutos

El petróleo Brent volvió a subir un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas y se situó por encima de los 110 dólares por barril. La subida mensual superaría el 10%.

Hay dudas sobre los avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán y el precio del petróleo sigue subiendo

En las últimas horas, el valor del petróleo Brent volvió a subir un 1,6% y se situó por encima de los 110 dólares por barril en medio de las fuertes dudas por los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, el canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que mantienen negociaciones "sin interrupción" a través de intermediarios como Pakistán. Mientras Irán propone un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz, exigiendo el levantamiento del bloqueo naval y las sanciones sobre el crudo, EE.UU. busca añadir más cláusulas que no fueron detalladas. 

Mientras tanto Israel refuerza la seguridad de todo el país para las próximas elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo durante la última semana de octubre. "Nuestros enemigos han sufrido golpes muy duros, pero siguen planeando ataques contra nosotros" señalaron desde el Ejército. En este marco, anunciaron la muerte de un "alto cargo del aparato de seguridad" de Hamás en la Franja de Gaza tras un nuevo bombardeo.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

Israel asegura que mató a un miembro de las fuerzas especiales de Hamás

Mientras se mantiene el "alto el fuego" pactado en octubre del año pasado, el Ejército de Israel anunció que el domingo mató en un bombardeo contra la ciudad de Gaza (norte) a un presunto miembro de las fuerzas especiales de Hamás.

 

El identificado como Musa Abdelmuhamad Hamuda es acusado por las fuerzas israelíes de participar en un ataque con bomba contra un carro de combate en septiembre de 2025 que se saldó con la muerte de cuatro militares.

Hace 1 hora

Irán alerta sobre el estrecho de Ormuz: "Graves problemas de seguridad"

El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, reiteró que la posición de su país sobre el estrecho "es clara y no ha cambiado" en medio de las negociaciones indirectas con Estados Unidos. Según indicó el canciller, el estrecho de Ormuz no se abrirá plenamente al tráfico marítimo sin un entendimiento absoluto con Washington.

 

"Cualquier buque que intente cruzarlo se enfrentará a graves problemas de seguridad", lanzó como advertencia.

Hace 1 hora

Qué dicen desde Irán sobre el acuerdo con Estados Unidos

El canciller de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo que las charlas con Washington se mantienen a pesar de las dudas globales. "Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Catar, continúan sin interrupción", aseguró en una entrevista.

 

Cabe recordar que, en septiembre pasado, Irán propuso el denominado plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz: entre sus exigencias buscaban el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones al petróleo iraní. "Los estadounidenses están de acuerdo, el sexto día el estrecho debe estar completamente abierto, pero desean añadir algunas cláusulas más", dijo. No dio detalles sobre esto último.

 

"En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo", sentenció. A pesar de ello, se mantiene la desconfianza hacia Estados Unidos ya que las tres instancias de negociación anteriores finalizaron con el lanzamiento de ataques contra Irán y la última, "Trump respetó los entendimiento sólo durante dos semanas".

Hace 2 horas

Sube el precio del petróleo ante las dudas del acuerdo EE.UU.-Irán

El precio del petróleo Brent subió un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas. Actualmente, el valor se sitúa por encima de los 110 dólares por barril en medio de las fuertes dudas sobre los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El Brent va camino de una subida mensual de más del 10%.

 

A pesar de ello, el canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que las negociaciones indirectas se mantienen con EE.UU. con intermediarios como Qatar y Pakistán. "El mundo debe reconocer que es la parte estadounidense la que obstruye el proceso diplomático", dijo.

 

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también aumentó un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 99,3 dólares por barril.
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