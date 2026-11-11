Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra

Desde Irán aseguraron que actualmente no hay negociaciones en curso entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así lo expresó el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, y remarcó que para que las charlas vuelvan a darse Estados Unidos "debe cumplir las siete condiciones establecidas" en el acuerdo provisional de junio pasado. A su vez, los precios del petróleo subieron un 1% cuando dijo que saldrá material nuclear "enriquecido" de su territorio.

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En las últimas horas se confirmó la muerte de tres palestinos tras nuevos ataques del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza a pesar de que sigue vigente el acuerdo de alto el fuego de octubre del 2025. En este marco, el primer ministro Benjamin Netanyahu profundiza lazos militares con Marruecos y atraviesa momentos complejos frente al líder opositor Gadi Eisenkot, quien hablo de crear un "gobierno nacional de emergencia".

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 11 de noviembre.