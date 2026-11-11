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Conflicto en Medio Oriente

Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra

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El jefe de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, aseguró que no hay charlas con Washington ya que Donald Trump no cumplió hasta el momento con las siete condiciones establecidas en el acuerdo provisional. El petróleo vuelve a aumentar.

Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra

Desde Irán aseguraron que actualmente no hay negociaciones en curso entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así lo expresó el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, y remarcó que para que las charlas vuelvan a darse Estados Unidos "debe cumplir las siete condiciones establecidas" en el acuerdo provisional de junio pasado. A su vez, los precios del petróleo subieron un 1% cuando dijo que saldrá material nuclear "enriquecido" de su territorio. 

En las últimas horas se confirmó la muerte de tres palestinos tras nuevos ataques del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza a pesar de que sigue vigente el acuerdo de alto el fuego de octubre del 2025. En este marco, el primer ministro Benjamin Netanyahu profundiza lazos militares con Marruecos y atraviesa momentos complejos frente al líder opositor Gadi Eisenkot, quien hablo de crear un "gobierno nacional de emergencia".

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 11 de noviembre.

Desde Irán sostienen que "no hay conversaciones" con Estados Unidos para el fin de la guerra

​El máximo responsable de seguridad de Irán, ‌Mohsen Rezaei, ‌sostuvo que actualmente "no hay negociaciones en curso" entre Teherán y Washington. En una entrevista para la cadena de televisión Al-Mayadeen, remarcó que Estados Unidos "debe cumplir con las siete condiciones" establecidas en el acuerdo provisional firmado en junio pasado. De ello depende la reapertura del estrecho de Ormuz.

 

Rezaei señaló que Irán solicitó a ​Estados ‌Unidos una respuesta "clara y explícita" a sus condiciones, pero que aún no la había ⁠recibido.

Continúan los ataques a buques en el estrecho de Ormuz

Mientras el precio del petróleo sube, continúan los ataques en el estrecho de Ormuz luego de los 37 buques alcanzados en octubre pasado (la cifra más alta desde el inicio de la guerra). Este martes, según la agencia británica de Operacioens de Comercio Marítimo (UKMTO)un nuevo petrolero fue alcanzado al noreste de Lima en Omán

 

Por su parte, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que dos petroleros se incendiaron tras chocar contra minas navales en ⁠una "ruta no autorizada" del estrecho.

Los precios del petróleo subieron un 1%

En las últimas horas se confirmó la suba de los precios del petróleo. Se registró un aumento del 1% con respecto a los mínimos de dos meses atrás.

 

Según los datos, los futuros del Brent subían 1,28 dólares ​o un 1,4%, a ⁠92,77 dólares el barril. Mientras que el crudo estadounidense ‌West Texas Intermediate ganaba 76 centavos, o un 0,9%, a ⁠86,80 dólares.

Petroleros en llamas en Ormuz mientras se intensifican los ataques entre Irán y EE.UU.

Las fuerzas iraníes afirmaron que cinco petroleros y un remolcador se incendiaron en varios incidentes en el estrecho de Ormuz.

Mientras se dilatan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, continúan las hostilidades en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que tres "petroleros que navegaban por una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz sufrieron "explosiones e incendios graves". Por su parte, Washington anunció un nuevo plan para bloquear las rutas de suministro terrestres de Irán, ampliando el bloqueo naval que lleva meses impuesto a los puertos iraníes. Además, siguen intensos combates entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita. Seguí el minuto a minuto.

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El canciller iraquí denunció que "agentes extranjeros" utilizan Irak para atacar a vecinos

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak denunció que Bagdad, en las últimas horas, registró la existencia de "agentes extranjeros" que "intentan usar a Irak" para atacar a vecinos en la región.

El gobierno de Irán afirmó que dos petroleros chocaron contra minas navales en el estrecho de Ormuz y quedaron detenidos tras sufrir incendios a bordo. En paralelo, funcionarios de Irak atribuyeron esos ataques a "agentes extranjeros" que quieren afectar a la región. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró los buques transitaban por una ruta no autorizada "con apoyo estadounidense". La versión iraní se conoce en medio de la pelea por el control del paso, estratégico para la exportación de petróleo desde Medio Oriente. 

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Irán denunció que dos petroleros se incendiaron al chocar con minas en Ormuz

La Guardia Revolucionaria aseguró que los buques se incendiaron tras atravesar una ruta no autorizada.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que las embarcaciones navegaban por rutas inseguras. Foto: EuropaPess.

Irán afirmó que dos petroleros chocaron contra minas navales en el estrecho de Ormuz y quedaron detenidos tras sufrir incendios a bordo. Según la Guardia Revolucionaria, los buques transitaban por una ruta no autorizada con apoyo estadounidense. La versión iraní se conoce en medio de la disputa por el control del paso, estratégico para la exportación de petróleo desde Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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Trump admite que la guerra con Irán causó la derrota pero defiende la ofensiva

El mandatario estadounidense reconoció el impacto electoral del conflicto y la suba de los combustibles, pero justificó la medida al sostener que no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear.
 

Tras perder el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas, Donald Trump reapareció públicamente en la Casa Blanca para hacer frente al revés electoral. El mandatario admitió que las hostilidades con Irán influyeron en el voto ciudadano debido al aumento del precio del combustible, aunque ratificó que volvería a ordenar la intervención militar para evitar que Teherán acceda a armas nucleares. El conflicto bélico desató de inmediato fuertes tensiones internas en el oficialismo: su vicepresidente JD Vance responsabilizó directamente a la guerra por el resultado en las urnas y reclamó centrar las prioridades en el costo de vida interno y cambiar la relación con Israel. A la par, la renovada mayoría demócrata en el Congreso se prepara para trabar la agenda del Ejecutivo e impulsar un estricto control legislativo sobre el gasto y el rumbo del frente bélico. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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Trump anunció que Estados Unidos dejará de dar apoyo económico a Israel

El presidente norteamericano dijo que el primer ministro Netanyahu le dio su consentimiento hace meses, pero dejó en claro que Washington seguirá colaborando con lo que Israel le pida.

Entrenamiento de Fuerzas Especiales. Foto: US Army.

Estados Unidos realizó ataques contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters. Uno de ellos sostuvo que fueron medidas defensivas ante el uso de misiles tierra-aire contra activos estadounidenses. Tras los ataques, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Washington tiene la responsabilidad de evitar una guerra. En paralelo, un alto funcionario iraní dijo que las partes siguen lejos de un acuerdo, pese a los esfuerzos diplomáticos con Qatar como intermediario. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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Trump afirmó que EE.UU. puede “acabar” con Irán en cualquier momento

Desde Kansas y a un día de las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos aseguró que Washington "dominó" a Teherán durante todo el conflicto. 

Los negociadores ​iraníes abandonaron las conversaciones con los mediadores qataríes en Doha destinadas a poner fin a la guerra con Estados ‌Unidos. Además, el Ejército de Israel dio por terminada la operación que lanzaron once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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