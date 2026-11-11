Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra

Desde Irán aseguraron que actualmente no hay negociaciones en curso entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así lo expresó el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, y remarcó que para que las charlas vuelvan a darse Estados Unidos "debe cumplir las siete condiciones establecidas" en el acuerdo provisional de junio pasado. A su vez, los precios del petróleo subieron un 1% cuando dijo que saldrá material nuclear "enriquecido" de su territorio.
En las últimas horas se confirmó la muerte de tres palestinos tras nuevos ataques del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza a pesar de que sigue vigente el acuerdo de alto el fuego de octubre del 2025. En este marco, el primer ministro Benjamin Netanyahu profundiza lazos militares con Marruecos y atraviesa momentos complejos frente al líder opositor Gadi Eisenkot, quien hablo de crear un "gobierno nacional de emergencia".
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 11 de noviembre.