Netanyahu centra su campaña en Irán y asegura que busca derrocar al régimen

Israel celebra este martes las primeras elecciones parlamentarias desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y la posterior masacre y genocidio en la Franja de Gaza. Repudiado por casi todo el globo, a excepción de Estados Unidos y sus aliados en América Latina, el primer ministro Benjamin Netanyahu aspira a repetir la fórmula de gobierno junto con la derecha religiosa (Poder Judío) y partidos ultraortodoxos y hace de su reelección el único dique capaz de contener un segundo "holocausto" a manos de Irán. Se le opone, muy de cerca en los últimos sondeos, la coalición del “cambio” liderada por el jefe del Ejército (2014-2019) Gadi Eisenkot, cuyo principal compromiso es terminar con la era "Bibi" e iniciar una comisión que investigue las presuntas negligencias que derivaron en los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, ninguna de las dos principales coaliciones estaría en condiciones de alcanzar el número mágico de 61 escaños para formar gobierno, lo que deja a los dos partidos árabes (Ra'am y la Lista Conjunta israel) con la llave para definir el destino del país de mayoría hebrea.