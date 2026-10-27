A horas de las elecciones en Israel, Benjamin Netanyahu convirtió la amenaza iraní en uno de los ejes de su campaña y reivindicó su alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, para neutralizar el programa nuclear de la República Islámica. El mandatario aseguró haber ordenado a la Inteligencia y al Ejército que trabajen para derrocar a las autoridades iraníes y sostuvo que otros países árabes podrían sumarse a los Acuerdos de Abraham. En paralelo, desmintió versiones sobre un conflicto con el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, y negó que Israel tuviera previsto iniciar un ataque contra Irán antes de los comicios. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Netanyahu centra su campaña en Irán y asegura que busca derrocar al régimen
El primer ministro israelí apeló al respaldo de Donald Trump de cara a las elecciones de este martes y afirmó que instruyó a los servicios de Inteligencia y a las Fuerzas Armadas para derrocar a las autoridades iraníes.
Hace 29 minutos
El petróleo Brent toca un máximo en cinco meses por la crisis en Medio Oriente
La preocupación de los inversores recrudeció luego de nuevos ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita. En paralelo, Benjamin Netanyahu anunció el cierre total de Cisjordania tras un ataque armado de palestinos al sur de ese territorio.
El petróleo Brent tocó este viernes un nuevo precio máximo en cinco meses después de que los ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro energético procedente de Oriente Medio.
Hace 29 minutos
¿Fin de una era? Netanyahu busca reelegir acorralado por la corrupción y el 7 de octubre
Cercado por tres causas de corrupción y el avance de la coalición de Gadi Eisenkot, el primer ministro se juega su futuro político en las urnas mientras la oposición exige investigar las fallas de seguridad del 7 de octubre.
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en el monumento conmemorativo del Monte Herzl
Israel celebra este martes las primeras elecciones parlamentarias desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y la posterior masacre y genocidio en la Franja de Gaza. Repudiado por casi todo el globo, a excepción de Estados Unidos y sus aliados en América Latina, el primer ministro Benjamin Netanyahu aspira a repetir la fórmula de gobierno junto con la derecha religiosa (Poder Judío) y partidos ultraortodoxos y hace de su reelección el único dique capaz de contener un segundo "holocausto" a manos de Irán. Se le opone, muy de cerca en los últimos sondeos, la coalición del “cambio” liderada por el jefe del Ejército (2014-2019) Gadi Eisenkot, cuyo principal compromiso es terminar con la era "Bibi" e iniciar una comisión que investigue las presuntas negligencias que derivaron en los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, ninguna de las dos principales coaliciones estaría en condiciones de alcanzar el número mágico de 61 escaños para formar gobierno, lo que deja a los dos partidos árabes (Ra'am y la Lista Conjunta israel) con la llave para definir el destino del país de mayoría hebrea.
Hace 30 minutos
Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente
Las últimas noticias de hoy, lunes 26 de octubre, del conflicto en Medio Oriente.
El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar nuevos ataques militares contra Irán. La posibilidad de una nueva ofensiva se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de crecientes preparativos militares por parte de Washington e Israel. Mientras Estados Unidos sostiene que busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el Gobierno iraní responsabiliza a la administración estadounidense por las dificultades para alcanzar un acuerdo. Aunque Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, sus declaraciones incrementan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional.