El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar los ataques militares contra Irán a partir de enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo diplomático para resolver el conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Fox News, calificó de inútiles las negociaciones indirectas con Teherán y acusó a los representantes iraníes de dilatar las conversaciones mientras aumentan sus acciones militares. Además, advirtió que cualquier buque iraní que intente atravesar el bloqueo naval estadounidense será hundido.
Por su parte, el gobierno de Irán respondió que utilizará todos los medios disponibles para enfrentar el bloqueo, al que considera una agresión militar, y condicionó la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al levantamiento de las restricciones económicas y al fin de las hostilidades. El enfrentamiento mantiene en vilo al mercado energético internacional, ya que por esa vía marítima circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.