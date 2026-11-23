El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar los ataques militares contra Irán a partir de enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo diplomático para resolver el conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Fox News, calificó de inútiles las negociaciones indirectas con Teherán y acusó a los representantes iraníes de dilatar las conversaciones mientras aumentan sus acciones militares. Además, advirtió que cualquier buque iraní que intente atravesar el bloqueo naval estadounidense será hundido.

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Por su parte, el gobierno de Irán respondió que utilizará todos los medios disponibles para enfrentar el bloqueo, al que considera una agresión militar, y condicionó la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al levantamiento de las restricciones económicas y al fin de las hostilidades. El enfrentamiento mantiene en vilo al mercado energético internacional, ya que por esa vía marítima circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.