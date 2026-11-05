Tras perder el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas, Donald Trump reapareció públicamente en la Casa Blanca para hacer frente al revés electoral. El mandatario admitió que las hostilidades con Irán influyeron en el voto ciudadano debido al aumento del precio del combustible, aunque ratificó que volvería a ordenar la intervención militar para evitar que Teherán acceda a armas nucleares. El conflicto bélico desató de inmediato fuertes tensiones internas en el oficialismo: su vicepresidente JD Vance responsabilizó directamente a la guerra por el resultado en las urnas y reclamó centrar las prioridades en el costo de vida interno y cambiar la relación con Israel. A la par, la renovada mayoría demócrata en el Congreso se prepara para trabar la agenda del Ejecutivo e impulsar un estricto control legislativo sobre el gasto y el rumbo del frente bélico. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump admite que la guerra con Irán causó la derrota pero defiende la ofensiva
El mandatario estadounidense reconoció el impacto electoral del conflicto y la suba de los combustibles, pero justificó la medida al sostener que no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear.
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Irán interpreta la victoria demócrata en EEUU como un "no" rotundo a la guerra
El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que los resultados de las 'midterms', en las que el Partido Demócrata ha logrado el control de ambas cámaras del Congreso, demuestran que los ciudadanos estadounidenses han dicho "no a la guerra" y avisado a Washington de graves consecuencias si traiciona este mandato.
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Irán asegura que cuatro petroleros fueron "destruidos" al chocar en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que cuatro petroleros han sido "destruidos" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz y ha agregado que sus fuerzas han derribado otro dron Predator MQ-9 del Ejército de Estados Unidos en la zona.
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Trump minimizó la derrota electoral y Vance culpó a la guerra con Irán
Trump minimizó el revés electoral republicano y descartó temer un nuevo juicio político. Vance responsabilizó a la guerra con Irán por la derrota y cuestionó su costo político.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó la derrota republicana en las elecciones de medio término y aseguró que no le preocupa un eventual juicio político impulsado por los demócratas. En paralelo, el vicepresidente JD Vance atribuyó el resultado electoral al rechazo de los votantes a la guerra con Irán y advirtió que el conflicto pudo haberle costado al partido el control del Congreso.