Al menos 15 muertos y 19 heridos tras accidente de autobús en Guatemala

Al menos 15 personas murieron ‍y otras ⁠19 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara en un barranco en una autopista en el oeste de Guatemala, dijo ‌el sábado un ⁠portavoz de los ⁠bomberos.

Leandro Amado refirió que el hecho se produjo en ‍el kilómetros 174 de la ruta ⁠Interamericana, con el ‌saldo de 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad fallecidos.

Los 19 heridos fueron ‌evacuados ‌a una hospital de la zona.

El lugar del accidente es conocida como "la cumbre de ​Alaska" en la región de Sololá, que se caracteriza por ser una zona montañosa, de curvas y densa neblina que dificulta la ‍visión de los transportistas al conducir.

Imágenes compartidas en redes sociales por el departamento de bomberos en ​la madrugada del sábado mostraron el autobús destrozado al ​fondo del barranco, mientras que los socorristas trabajaban ⁠para rescatar a las víctimas.

Con información de Reuters