Un reconocido especialista en patología forense que accedió al expediente completo de la autopsia de Jeffrey Epstein sostuvo que existen elementos incompatibles con la hipótesis del suicidio y afirmó que el financista murió como consecuencia de un estrangulamiento. Su conclusión contradice el dictamen oficial de la médica forense de Nueva York, que determinó que Epstein se suicidó en prisión en 2019.

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Michael Freeman, epidemiólogo forense y miembro del Royal College of Pathologists, revisó la documentación completa del médico forense sobre la muerte de Epstein. El material fue puesto a su disposición por la familia del financista. Tras analizar los registros, Freeman sostuvo que existe una "probabilidad cero" de que Epstein se haya suicidado dadas las circunstancias documentadas. Según explicó durante una presentación en Londres y en declaraciones difundidas por The Times y Sky News, las lesiones encontradas en el cuerpo serían más compatibles con una agresión seguida de un estrangulamiento.

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Estaba detenido a la espera de ser juzgado por cargos vinculados con tráfico sexual. Los guardias lo hallaron con una sábana alrededor del cuello, atada a la estructura de la cama.

La conclusión oficial fue que se trató de un suicidio. Barbara Sampson, entonces médica forense jefe de Nueva York, estableció que la causa de muerte fue el ahorcamiento y que la manera de muerte correspondía a un suicidio. Esa determinación fue posteriormente respaldada por investigaciones del Departamento de Justicia y del FBI, aunque el caso continuó alimentando dudas y teorías conspirativas.

Las lesiones que, según Freeman, contradicen el suicidio

Durante una exposición realizada en Middle Temple, una histórica institución jurídica de Londres, Freeman señaló que el escenario que considera más probable fue "una agresión y un forcejeo", seguidos de un "homicidio por estrangulamiento" desde atrás. El especialista puso el foco especialmente en las lesiones del cuello. Según describió, la marca de ligadura era "increíblemente pronunciada", aunque no se extendía de manera continua. También señaló lesiones en la base del cuello y debajo de la mandíbula que, a su criterio, "no pueden explicarse de ninguna manera" mediante un suicidio.

Freeman también mencionó una hemorragia profunda localizada en el hombro izquierdo y cortes en la boca de Epstein. De acuerdo con su análisis, esos daños serían compatibles con un "traumatismo por objeto contundente". "Basándonos en estas nuevas pruebas, el patrón, la distribución y la cantidad de lesiones no son compatibles con un ahorcamiento suicida. El homicidio es la única explicación posible", afirmó el especialista en declaraciones citadas por The Times.