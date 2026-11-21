La Unión Europea (UE) y Gran Bretaña firmaron el pasado viernes un nuevo convenio en Bruselas, el cual representa la vuelta formal a sus relaciones diplomáticas a 10 años del Brexit que quitó a los británicos del bloque.

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El acuerdo, celebrado como "un momento histórico" por el primer ministro británico Andy Burnham, cubrirá un cupo exportaciones de alimentos, la movilidad de los jóvenes para ir de un lugar a otro y las emisiones de carbono.

La medida fue anunciada en una conferencia de prensa por el propio Burnham, acompañado del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la líder de la UE, Úrsula von der Leyen.

De acuerdo a las declaraciones de Costa, la UE pretende a tener una "relación lo más estrecha posible" con Reino Unido. En tanto, el líder europeo recalcó que la guerra en Ucrania es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el bloque.

La segunda en hablar fue la propia Von der Leyen, quien calificó al pacto como "un gran éxito" ya que busca eliminar la mayoría de los controles sobre las exportaciones de alimentos británicos, a cambio de que Reino Unido "siga algunas regulaciones de la UE", entre ellas las de las emisiones de carbono.

En cuanto a Burnham, afirmó que el pacto "inyectaría un impulso" de US$22.000 millones a la economía británica, además de añadirle un 0,5% al PIB de Reino Unido. En ese sentido, el premier londinense calificó al acuerdo como la "mayor medida de crecimiento individual que podríamos adoptar en este parlamento".

Reacciones al acuerdo en la oposición británica

Dentro de la oposición británica, el acuerdo con la UE generó fuertes críticas. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó que el entendimiento "no es justo" y anticipó que su espacio buscará modificarlo en el Parlamento.

"Está bastante claro que él vio esto como una oportunidad para hacer más concesiones a la Unión Europea, pero, sencillamente, no considero que este acuerdo sea justo", afirmó ante periodistas. Entre sus objeciones, advirtió que este tema implicará "un posible aumento de las facturas de energía, una mayor competencia laboral para los jóvenes británicos y la aplicación de normas europeas" a los agricultores del Reino Unido.

Nigel Farage, el líder de Reform UK.

En la misma línea se pronunció Nigel Farage, líder del ultra derechista Reform UK y uno de los principales impulsores del Brexit, quien alertó que el nuevo entendimiento impondrá "una carga burocrática mucho mayor para las empresas británicas".

Por su parte, Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, consideró que Reino Unido necesita "un acuerdo totalmente nuevo que realmente funcione" y cuestionó que la revisión impulsada por Burnham se limite a corregir aspectos del entendimiento negociado por el ex primer ministro Boris Johnson.

Aunque valoró el Programa de Movilidad Juvenil como "un gran paso adelante", advirtió que resulta "insuficiente" frente a los desafíos de la relación bilateral.

Burnham anticipó que "hay temas pendientes" y que las negociaciones continuarán

El primer ministro británico advirtió que es "un buen día para Reino Unido" y también para Europa. Sin embargo, anticipó que uno de los pendiente es la reducción de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, de modo que paguen lo mismo que los estudiantes británicos.

Se trata de un antiguo reclamo de la UE. Según declararon en el entorno de Burnham, las conversaciones sobre este tema "continuarán durante los próximos seis meses". Por su parte, Von der Leyen señaló que el asunto de las tasas universitarias es "una cuestión aparte", por lo que evitó referirse al respecto durante la conferencia de prensa.