El FMI advirtió que la economía mundial está al límite y reclamó un ajuste fiscal urgente a las grandes potencias

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó una severa advertencia sobre la sostenibilidad del escenario económico internacional, afirmando que la resiliencia global está llegando a sus niveles máximos de agotamiento. En el marco de una conferencia de prensa brindada en Bangkok durante las reuniones de otoño del organismo financiero y el Banco Mundial, la economista búlgara instó a los gobiernos a recomponer sus finanzas públicas con urgencia frente a la inminente llegada del invierno y la acumulación de desequilibrios en los mercados clave.

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Georgieva explicó que el incremento generalizado en los niveles de endeudamiento y la suba de los costos de financiamiento, que afecta de manera prioritaria a las economías avanzadas, responde a la persistencia de la inflación, a una mayor demanda por parte de los inversores, al crecimiento esperado por el despliegue de la inteligencia artificial y a los desequilibrios fiscales estructurales. Al evaluar la gestión de los estados, lamentó que "demasiados países no aprovecharon la recuperación pospandémica para reconstruir sus reservas fiscales, y cada nueva perturbación ha elevado los niveles de deuda", motivo por el cual pidió reparar las cuentas públicas "antes de que las grietas se agraven", mediante un aumento en la recaudación, la racionalización del gasto y una mejor administración oficial.

Al analizar los motores de la economía global, la titular del FMI apuntó contra los principales actores de la geopolítica financiera internacional por alimentar los desajustes comerciales y de capital. Frente al panorama de volatilidad, la funcionaria resumió la hoja de ruta al manifestar que "China necesita gastar más; Estados Unidos, ahorrar más; y Europa, invertir más". Bajo esa línea, remarcó que los países con superávit comercial deben estimular el consumo interno, al tiempo que aquellos que acumulan déficit tienen la obligación de ahorrar, recortar deudas y contraer sus desfasajes de caja.

En lo relativo a la economía estadounidense, Georgieva reconoció que las propias autoridades en Washington admiten que el nivel de deuda y el déficit presupuestario han alcanzado niveles excesivos. No obstante, advirtió que no alcanzará con mantener un ritmo sostenido de expansión de la actividad para corregir la ratio de endeudamiento, indicando que desde la perspectiva del organismo "serán necesarias algunas medidas" concretas para aplicar el ajuste fiscal requerido con la rapidez suficiente.

Con respecto a los riesgos latentes en los precios de los insumos esenciales, la conducción del Fondo planteó la necesidad de atenuar los shocks en los sectores vulnerables sin distorsionar el funcionamiento de las variables financieras. Ante el encarecimiento de la energía y los alimentos, Georgieva defendió la premisa de "proteger a las personas, no los precios", fórmula que contempla esquemas de asistencia social temporales y focalizados para los estratos de menores ingresos, preservando al mismo tiempo las señales de precio en las transacciones comerciales.

Asimismo, la economista justificó su alusión a la metáfora sobre la llegada del invierno para sintetizar el momento decisivo que afrontan las carteras de hacienda internacionales. La directora aclaró que la advertencia responde por un lado al aumento estacional en la demanda energética del hemisferio norte, circunstancia que ejercerá presión al alza sobre los valores de los combustibles e impactará en la actividad económica. Por otro lado, remarcó que la consigna funciona como un llamado a evitar la complacencia directiva tras haber resistido sucesivas crisis de mercado, pidiéndole a los hacedores de política económica que "sean conscientes del agotamiento de estas fuentes de resiliencia y asegúrense de estar preparados si las condiciones se vuelven más difíciles de afrontar".

Con información de EuropaPress.