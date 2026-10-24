Con gases lacrimógenos y represión, más de 100.000 personas salieron a la calle en Francia y ya se habla de 135 detenidos

Francia atraviesa una nueva jornada de protestas contra el aumento del costo de vida, con más de 800.000 personas movilizadas en todo el país y al menos 135 detenidos en total.

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En Lyon, París, Marsella y Estrasburgo, las fuerzas antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban bloquear una carretera, a la par que el Gobierno reforzó el operativo de seguridad con el despliegue de 70.000 efectivos. También hubo camiones hidrantes desplegados en esos focos.

El balance de arrestos fue informado por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a las 13 del sábado 24 de octubre. Las movilizaciones se extendieron por distintas ciudades y son la continuación de los enfrentamientos registrados durante el fin de semana anterior, que incluyeron incendios, destrozos y saqueos de comercios.

El sábado anterior se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con vehículos y edificios incendiados, escaparates rotos y comercios saqueados, mientras que el domingo hubo nuevos episodios de violencia en París, donde grupos de jóvenes encapuchados levantaron barricadas en llamas y la Policía cargó contra la multitud.

En Lyon, unos 150 manifestantes intentaron bloquear una carretera cercana al centro de la ciudad, donde existían restricciones para las protestas. La Policía intervino con gases lacrimógenos y desplegó unidades antidisturbios para dispersar la concentración. "La Policía se mueve constantemente. Llegan y disuelven las marchas antes incluso de que se formen", relató a la agencia AFP una estudiante de 21 años que participaba de la protesta.

Francia desplegó 70.000 agentes y crece la tensión por las restricciones a las marchas

Previo al anuncio de las nuevas protestas, el Gobierno francés reforzó este sábado el dispositivo de seguridad con 70.000 agentes desplegados en diferentes puntos del país.

La tensión se profundizó en París por una decisión de último momento que modificó el recorrido de una manifestación. Inicialmente, las autoridades habían autorizado una marcha entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, en el este de la capital, pero el viernes revocaron el permiso y propusieron un itinerario alternativo entre Porte d'Italie y Porte de Vincennes, en el extremo sudeste de la ciudad. El cambio generó críticas de sindicatos y dirigentes de la izquierda francesa, que cuestionaron la decisión por considerar que podía fragmentar la movilización y aumentar la tensión en las calles.

Mientras tanto, numerosos comerciantes tomaron medidas preventivas para evitar daños en sus establecimientos. Algunos reforzaron sus escaparates y otros optaron por cerrar durante toda la jornada ante el temor de que se repitan los saqueos y destrozos registrados durante los días anteriores.

Francia, entre el descontento social y el temor a la ultraderecha

Otro de los focos de tensión se encuentra en Orleans, donde este sábado se celebra un congreso de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha que tiene como principales referentes a Marine Le Pen y Jordan Bardella. La presencia de ambos dirigentes atrajo a simpatizantes de la fuerza política y a grupos de contra manifestantes, lo que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia ante el riesgo de enfrentamientos.

La Policía desplegó efectivos en los principales accesos a la ciudad y en el centro, donde se realizaron controles y se incautaron objetos que, según las autoridades, podrían utilizarse para alterar el desarrollo de las actividades previstas. El operativo se extendió a otras localidades, entre ellas Pau, Rennes, Marsella y Tours, donde también se reportaron incautaciones de elementos presuntamente destinados a actos violentos.

Las autoridades señalaron que los objetos secuestrados podían utilizarse "para generar un clima hostil" o "provocar incidentes durante las concentraciones", según explicaron a la prensa. La preocupación oficial se vincula tanto con los antecedentes recientes de disturbios como con la posibilidad de que las movilizaciones contra el costo de vida coincidan con enfrentamientos entre sectores políticos enfrentados.

El escenario expone las dificultades del Gobierno francés para contener una crisis que ya trascendió las manifestaciones puntuales. A las demandas económicas se suman las críticas por el accionar policial, las restricciones impuestas a los recorridos de las marchas y la preocupación por la seguridad de los comercios y los espacios públicos.