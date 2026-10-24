La campaña electoral en Brasil llega a su fin y tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Flávio Bolsonaro cerraron este sábado sus campañas presidenciales con movilizaciones masivas y fuertes diferencias políticas, a menos de 24 horas del balotaje. Mientras el presidente encabezó una multitudinaria marcha en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en la que cruzó con dureza a su adversario y luego se trasladó a São Paulo, el senador ultraderechista reunió a miles de simpatizantes en Belo Horizonte, un distrito clave para definir la elección.

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En la última jornada antes de la votación, Lula endureció sus críticas contra su rival, a quien calificó de "mentiroso", "miliciano" y "no cualificado" para ejercer la Presidencia. En tanto Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, buscó consolidar el respaldo del electorado conservador con una caravana de motocicletas que evocó las movilizaciones características de su padre.

La elección de este domingo llegará con los dos candidatos en un empate técnico, según las últimas encuestas. En la primera vuelta, Flávio obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula, que busca acceder a un cuarto mandato no consecutivo y está esforzándose por revertir la ventaja inicial de su rival.

Lula atacó a Flávio Bolsonaro y cuestionó su capacidad para gobernar

Después de la movilización en Copacabana, Lula se trasladó a São Paulo para encabezar el cierre de su campaña en la Avenida Paulista. Antes del acto, el mandatario lanzó duras acusaciones contra el senador opositor y sostuvo que carece de las condiciones necesarias para conducir el país.

"Una persona así no tiene condiciones políticas, morales y éticas de llegar a la Presidencia de la República", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ante los medios y periodistas. También aseguró que, después de toda una vida dedicada a la política, "jamás imaginó disputar unas elecciones con un mentiroso, un miliciano y un no cualificado como este joven".

Los cuestionamientos de Lula apuntaron a los vínculos de su rival con familiares de presuntos integrantes de grupos paramilitares de Río de Janeiro. Además, el presidente hizo referencia a un caso en el que Flávio Bolsonaro defiende ante la Justicia a un policía militar acusado de matar a una niña de cinco años durante una presunta operación contra narcotraficantes en ese estado.

"La sociedad brasileña no quiere retroceder. No va a aceptar a una persona que no tiene sensibilidad con la muerte de una niña de cinco años de edad", sostuvo Lula, que buscó instalar la discusión sobre la violencia policial y la responsabilidad política en el tramo final de la campaña.

El presidente también acusó a su adversario de mentir sistemáticamente y de carecer de responsabilidad y sensibilidad. Pese a la paridad que anticipan los sondeos, se mostró convencido de que ganará la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro apostó a una caravana en un distrito clave

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL) eligió Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para su última demostración de fuerza antes del balotaje. El senador encabezó un paseo en motocicletas acompañado por aliados políticos, escoltado por cientos de vehículos y seguido por miles de simpatizantes vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Subido a un tráiler, Flávio recorrió el centro de la capital mineira hasta llegar a una plaza donde se concentraban sus militantes, que lo recibieron al grito de "mito", el apodo con el que identifican a su padre. El objetivo del bolsonarismo fue replicar, en una puesta en escena, las postales de los actos de campaña de Jair Bolsonaro y reforzar la continuidad del movimiento ultraderechista.

"El pueblo mineiro tendrá un presidente que no lanzará amenazas y que va a ser un socio de ustedes", afirmó el senador de 45 años en sus redes sociales antes de iniciar la caravana.

Tras la movilización en Belo Horizonte, el senador tenía previsto viajar a Río de Janeiro, considerado la cuna política del bolsonarismo, para caminar hasta la casa donde vivía su padre.