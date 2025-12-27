Macron denunció a Meta por un video sobre un presunto golpe de Estado en Francia generado con IA

El presidente francés Emmanuel Macron denunció esta semana a la empresa Meta por difundir un vídeo hecho con Inteligencia Artificial sobre un presunto golpe de Estado en Francia, que mencionaba incluso la destitución del propio Macron como mandatario. El jefe de Estado francés reclamó ante la empresa creadora de Facebook para que lo retiraran, quienes al principio se negaron, hasta que días después apareció eliminado.

Mientras que en la Argentina las fake news hechas con inteligencia artificial ganaron terreno este año, como pasó con el famoso vídeo de Mauricio Macri llamando a votar por Manuel Adorni en la previa a las elecciones porteñas de mayo 2025, ahora le llegó el turno a Francia con un video que anunciaba la supuesta caída del gobierno de Macron. La noticia causó estupor en París, donde fueron alertados de su existencia por el llamado de un líder africano al presidente francés, que le preguntó por la presunta noticia.

"Uno de mis homólogos africanos me envió un mensaje: ‘Estimado presidente, ¿qué está pasando en su país?’”, contó Macron al diario regional francés La Provence, durante una visita a la ciudad de Marsella el martes 23. En ese momento, según trascendió, el video fue publicado en Facebook por un usuario con el alias "Islam" y tenía 13 millones de visitas.

La denuncia y la primera negativa de Meta para eliminar el vídeo

El mandatario francés indicó que, aunque le hizo gracia al principio, ordenó a su equipo trabajar en el caso y denunciar el material audiovisual ante Meta, compañía matriz de Facebook e Instagram, para que lo retiraran. Sin embargo señaló que se negaron a hacerlo, alegando el material "no violaba sus normas de uso de la plataforma".

En enero de 2025, el fundador y creador de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que sus plataformas eliminarían la mayoría de sus políticas de verificación de datos, que fueron promulgadas tiempo atrás a partir de la difusión de noticias falsas en redes sociales. La decisión se tomó como un gesto al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, quien es enemigo de las políticas regulatorias en redes sociales. "Vamos a prescindir de los verificadores de datos, que han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos", afirmó Zuckerberg cuando anunció la eliminación de las regulaciones.

"Éstas personas se están burlando de nosotros. No les importa mantener debates públicos saludables, se burlan de la soberanía de las democracias y nos están poniendo en peligro", afirmó Macron en Marsella, al criticar la inacción de Meta ante el caso.

Hasta el miércoles de Nochebuena, el video seguía disponible en redes sociales, con una pequeña advertencia que decía que ese contenido "podría estar hecho con Inteligencia Artificial". Aunque horas después apareció eliminado, quedó presente la duda de si hubo una intervención real de Meta o si el usuario dueño de la cuenta lo eliminó por su propia voluntad.