Eurostar suspende servicios en túnel del Canal de la Mancha por problema de suministro eléctrico

Eurostar suspendió el martes sus servicios ferroviarios a través del ‍Canal de ⁠la Mancha con origen y destino en Londres debido a un problema de suministro eléctrico en el túnel que une Gran Bretaña y Francia, informó un portavoz de la compañía, lo que interrumpió los viajes en tren en ‌plena temporada alta de vacaciones ⁠de invierno boreal.

El portavoz ⁠no sabía cuándo se reanudarían los servicios y declinó decir cuántos pasajeros se ‍habían visto afectados. En su página web, el operador de ⁠trenes de alta ‌velocidad advirtió a los pasajeros de que esperen grandes retrasos.

"Debido a un problema con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal ‌de la ‌Mancha y al consiguiente fallo del tren Le Shuttle, aconsejamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra ​fecha", dijo Eurostar.

La interrupción afecta a uno de los corredores ferroviarios internacionales más transitados de Europa en plena temporada de viajes de fin de año.

Los trenes Eurostar que salen de Londres prestan ‍servicio a París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París, entre otros destinos, incluidos los Alpes durante la temporada de esquí.

Getlink , que explota la infraestructura del túnel y ​el servicio ferroviario Le Shuttle, que transporta autos y camiones a través del ​túnel, no ha hecho comentarios al respecto.

Eurostar transportó a 19,5 millones de ⁠clientes en 2024, su año más exitoso hasta la fecha.

(Escrito por Richard Lough, editado en español por Carlos Serrano)