El partido francés de ultraderecha Reagrupamiento Nacional pide elecciones anticipadas

Jordan Bardella, presidente del partido político francés de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (Rassemblement National, RN), habla con la prensa tras salir de una reunión con el primer ministro francés como parte de una serie de consultas con los partidos políticos, una semana antes de un voto de confianza que busca de la Asamblea Nacional sobre la cuestión presupuestaria, en el Hotel Matignon en París, Francia

El partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), de Francia, instó el martes al presidente Emmanuel Macron a disolver rápidamente el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, y añadió que los esfuerzos del primer ministro, François Bayrou, para evitar el colapso de su Gobierno fracasarían.

RN y otros partidos de la oposición han dicho que derribarán el Gobierno en minoría en una votación de confianza el 8 de septiembre, que Bayrou anunció inesperadamente la semana pasada mientras intenta impulsar planes impopulares de un recorte presupuestario en 2026.

Esto contribuyó a que los rendimientos de la deuda pública francesa a 30 años alcanzaran el martes sus niveles más altos en más de 16 años, impulsados por las preocupaciones fiscales.

"No ha habido ningún milagro, esta reunión (...) no hará que el RN cambie de opinión", dijo el presidente de RN, Jordan Bardella, después de que él y Marine Le Pen, la fuerza dominante en el partido antiinmigración, se reunieran con Bayrou.

"Pedimos una disolución ultrarrápida (del Parlamento), para que la nueva mayoría que salga de estas elecciones pueda elaborar un presupuesto (para el país)", dijo Le Pen a la prensa.

Los partidos que han dicho que votarán contra Bayrou —entre ellos el RN y los socialistas— suman suficientes votos para provocar la caída del Gobierno.

Si Bayrou pierde, Macron puede nombrar a un nuevo primer ministro, pedir a Bayrou que se quede en calidad de interino durante algún tiempo o decidir convocar elecciones parlamentarias anticipadas.

Macron convocó unas elecciones parlamentarias anticipadas en junio del año pasado que se consideraron una apuesta fallida, pues lo debilitó aún más y dio lugar a un Parlamento aún más fragmentado. Los sondeos de opinión muestran que unas nuevas elecciones darían lugar a otro Parlamento dividido, pero en el que el RN probablemente sería más fuerte.

El nuevo primer ministro sería el quinto desde la reelección de Macron hace tres años.

En un contexto de preocupación por la incertidumbre política, el rendimiento de la deuda pública francesa a 30 años alcanzó el martes su nivel más alto desde junio de 2009, con un 4,513%, 6,5 puntos básicos más.

"La realidad es que un sucesor de Bayrou probablemente correría la misma suerte, con los partidos de la oposición oponiéndose a cualquier consolidación fiscal significativa", dijeron los analistas de Nomura en una nota.

Con información de Reuters