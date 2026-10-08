Efectivos de la policía antidisturbios de Francia reprimieron con cañones de agua a miles de estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París, durante una nueva jornada de movilizaciones para exigir una reforma integral de la educación secundaria. El conflicto, que involucra tanto a alumnos como a docentes, atraviesa un punto crítico con un saldo acumulado de más de 300 heridos y más de 6.600 detenciones desde finales de septiembre, sin que por el momento se vislumbre una vía de solución.

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Los incidentes se desencadenaron en el centro de la capital francesa en medio del operativo de dispersión. Al respecto, un portavoz policial explicó a los medios locales que la brigada de infantería se vio obligada a actuar e iniciar las cargas tras haber recibido "impactos de proyectiles" por parte de los manifestantes. Sin embargo, desde los colectivos estudiantiles denunciaron que las fuerzas de seguridad, con especial foco en las criticadas Brigadas Motorizadas para Represión de Acciones Violentas (BRAV-M), han incurrido en un abuso flagrante de la fuerza desde el comienzo de las protestas.

Ante el avance de los efectivos y el inicio del desalojo en la plaza de la Bastilla, diversas organizaciones gremiales como L'Union Étudiante recomendaron a los asistentes trasladarse de manera ordenada hacia la plaza de la Nación, ubicada a poco menos de dos kilómetros al este de la ciudad.

En ese nuevo punto de concentración, la multitud permanece a la espera de que el Gobierno francés informe los resultados de la reunión crucial celebrada en la ciudad de Reims entre los representantes de los principales sindicatos educativos y el ministro de Educación, Édouard Geffray. Las resoluciones del encuentro, proyectadas para ser anunciadas de manera oficial durante la tarde de este jueves, resultarán determinantes para definir el curso de las movilizaciones en las próximas horas.

Con información de EuropaPress.