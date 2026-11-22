Pese a una prórroga récord de más de 44 horas de negociación, la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo. El proyecto de declaración presentado en Turquía fue rechazado por la Unión Europea (UE) y otros países.

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En una cumbre climática en la que se ausentó nuevamente Estados Unidos, la presidencia turco-australiana no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía se hace cada año más de notar.

El abandono de los hidrocarburos -ya pactados en la COP28 de Dubái-; el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo que exigieron naciones como la India y varias latinoamericanas; y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que encallaron las negociaciones.

"Hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables", asumió ante los medios el copresidente de la Cumbre del Clima (COP31), el australiano Chris Bowen.

No obstante, el último texto propuesto suponía un "paso atrás" y un retroceso "inaceptable", según denunció la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. Su homólogo alemán, Carsten Schneider, también calificó el borrador de "inaceptable".

En esa línea, la representante de Greenpeace España en la cumbre, Sara Pizzinato, evidenció a EFE su "enfado, indignación y frustración" ante un resultado que consideró que solo sirve para "seguir con el proceso" sin responder a un planeta que se recalienta.

La Unión Europea rechazó el proyecto y apuntó contra los combustibles fósiles

El primer bloque en dar un golpe en la mesa en la plenaria de Antalya fue la Unión Europea, que alegó la exclusión en el texto de una mención explícita al abandono de los hidrocarburos para vetar un acuerdo.

"No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde ('greenwashing') a los combustibles fósiles, afirmó el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en medio de los aplausos de buena parte de los delegados asistentes.

Al bloque europeo, se unieron el Reino Unido, Panamá y Noruega, Vanuatu, entre otras naciones. La decepción fue tal que el presidente formal de la cumbre, el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, abandonó en medio de la plenaria para dejar el mando a su segundo.

La sesión de clausura, donde Panamá y Ghana reprobaron la actitud de Kurum a la hora de dirigir los debates, también contó con duras críticas de Rusia a la UE, a la que acusó de sacar beneficios de las ayudas climáticas al ofrecerlas en forma de préstamos, y del malestar del Grupo Árabe con el grupo de expertos climáticos del IPCC por su tímido respaldo a la captura de carbono.

Mientras que China, en una corta intervención, se mostró proclive a un respaldo al texto base, mientras que la India apuntó a la intransigencia negociadora con la UE acerca de aumentar los fondos de ayuda climática para los países en vías de desarrollo.

"Nuestros socios de los países desarrollados siquiera abordaron el tema de la financiación climática, ya que decían que estaba 'muerto antes de empezar'", denunció el representante del gigante asiático.