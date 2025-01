Sánchez en el Foro de Davos: "Propongo poner fin al anonimato en las redes sociales"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a la 55ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza

El presidente español, Pedro Sánchez, alertó sobre el peligro para la democracia que suponen las redes sociales y propuso llevar adelante una "batalla" contra sus propietarios "tecnomillonarios". Entre las principales medidas que llevó al Foro de Davos, el encuentro en el que participa la élite de la política y de las finanzas mundiales -entre ellos, Javier Milei-, propuso eliminar el anonimato para combatir discursos de odio, la desinformación y el acoso, y adelantó que lo presentará como una iniciativa dentro de la Unión Europea. "Los multimillonarios quieren acabar con la democracia", denunció en el cierre de su discurso, en una clara respuesta al dueño de X (ex Twitter), Elon Musk.

Sánchez expuso apenas dos días después de la asunción del magnate ultraderechista Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y luego que el magnate multimillonario Musk cerrara su discurso con el saludo nazi: "El dueño de un pequeño restaurante es responsable si su comida envenena a los clientes; los magnates de las redes sociales deberían ser responsables si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad. Recuperemos el control. Hagamos que las redes sociales vuelvan a ser grandes", dijo parafraseando el lema de campaña trumpista.

Las razones de Sánchez

Para el caso, el presidente español destacó que las redes sociales aportaron grandes beneficios, pero que llegaron con "enormes inconvenientes ocultos en las entrañas de los algoritmos como invasores escondidos en el vientre del caballo de Troya".

"Propongo poner fin al anonimato en las redes sociales, en nuestros países la gente no puede ir por la calle con una máscara o conducir un coche sin una habilitación o enviar un paquete sin presentar el DNI o una tarjeta de identidad. No se puede comprar un arma sin ello, y estamos permitiendo que la gente haga lo que quiera en las redes sociales sin vincular sus perfiles a una identidad real", apuntó. También planteó la idea de obligar a las plataformas a "abrir la caja negra de los algoritmos" y hacer que los directivos y propietarios de las redes "tengan que rendir cuentas si no cumplen con las normas establecidas para estas plataformas".

De lo contrario, con la poca regulación actual, Sánchez alertó que se está "allanando el camino" a los discursos de odio, a la desinformación y al acoso.

"Lo que estamos haciendo es facilitar la habilitación de bots, estamos permitiendo a la gente que actue de manera impune, no se les puede después responsabilizar por sus acciones. Esta es una anomalía que no puede seguir", dijo y adelantó que llevará esta inciativa al Consejo Europeo para que ese tipo de medidas se aplique a toda la comunidad.

"Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales ni se enfrentan a estas consecuencias", reconoció, pero también destacó que es posible "ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado".

De este modo Sánchez continua su discurso contra lo que recientemente definió como "tecnocasta", en referencia a los dueños de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, que se alinearon Trump.

Con información de Europa Press