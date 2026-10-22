La historia de la familia Bolsonaro: se presentan como antisistema pero hace décadas vivien del Estado

Foto familiar: Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro y Flávio Bolsonaro, arriba Rogeria Bolsonaro y Jair Bolsonaro.

Desde Sao Paulo

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En la primera vuelta electoral del 4 de octubre fueron elegidos cuatro integrantes de la familia Bolsonaro para el Congreso Nacional, mientras que otros familiares disputaron distintos cargos. Todos los integrantes del clan que lograron escaños en el Congreso pertenecen al Partido Liberal (PL), que ampliará su presencia parlamentaria y contará con la mayor bancada de Diputados.

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Quien tuvo uno de los mayores éxitos fue una rival interna de Flávio, su madrastra y actual esposa de Jair, Michelle Bolsonaro, ex secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados, cuya vida cambió al convertirse en primera dama durante el Gobierno de su marido, entre 2019 y 2022. En 2026 se presentó por primera vez a un cargo electivo y fue elegida senadora por el Distrito Federal para el período 2027-2035.

El tercer hijo de Jair, Carlos Bolsonaro, famoso por ser el articulador del llamado “Gabinete del Odio” en las redes digitales, fue concejal de Río de Janeiro durante siete mandatos consecutivos, entre 2001 y 2025. Tras renunciar al cargo y trasladar su domicilio electoral a Santa Catarina, logró ser elegido senador por ese estado, uno de los principales bastiones del bolsonarismo.

También por Santa Catarina fue elegido diputado federal Jair Renan, el cuarto hijo de Jair, quien comenzó su carrera electoral en 2024, cuando fue elegido concejal de Balneário Camboriú, uno de los reductos de la extrema derecha y destino preferido de los argentinos en el verano. Asumió ese cargo en 2025 y ahora dará el salto al Congreso Nacional.

A la Cámara de Diputados ingresó el ex empleado público de la Asamblea Legislativa de São Paulo Renato Bolsonaro, uno de los hermanos del ex presidente Jair. Su trayectoria electoral comenzó en la década de 1990: fue elegido concejal de Praia Grande, en el litoral paulista, para el período 1997-2000. Después de décadas sin ejercer otro cargo electivo, consiguió una banca de diputado federal por São Paulo en las elecciones de octubre de 2026.

En sentido contrario, se quedó fuera del Congreso Eduardo Bolsonaro, quien se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo la residencia el año pasado, con el objetivo de alentar sanciones contra el Gobierno de Lula. Eduardo es candidato a asumir la Cancillería o a ser embajador en Washington en caso de una victoria de Flávio, un aliado de Donald Trump. Es el más ideológico del clan, hizo buenas migas con Javier Milei y es el nexo de la familia con el universo libertario de la extrema derecha liderado por Steve Bannon. Eduardo fue condenado a cuatro años de prisión por coacción para obstruir la Justicia. Si regresa a Brasil, será detenido. Puede ser indultado junto con Jair en caso de que Flávio gane.

Una de las que no logró ser elegida diputada fue Rogéria Bolsonaro, la ex esposa de Jair y madre de Flávio, Eduardo y Carlos. Según las estadísticas parlamentarias, Jair Bolsonaro pasó 28 años como diputado federal, entre 1991 y 2019, y logró que dos de sus proyectos fueran aprobados como leyes. Flávio, por su parte, ejerció cuatro mandatos consecutivos como diputado estadual de Río de Janeiro, entre 2003 y enero de 2019, antes de asumir como senador en febrero de ese año.

La popularidad del “mito”, como lo llamaban sus seguidores cuando ganó las elecciones en 2018, arrastró la candidatura de su hijo Flávio, vencedor de la primera vuelta ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el 47 por ciento de los votos. Incomunicado desde su casa en un barrio cerrado de Brasilia, Jair ha demostrado ser el líder del universo de las derechas y las extremas derechas brasileñas. Dejó el Ejército y fue elegido concejal de Río de Janeiro para el período 1989-1991.

Después pasó 28 años como diputado federal, entre 1991 y 2019, en siete mandatos consecutivos y a través de distintas fuerzas políticas, hasta llegar a la Presidencia, que ejerció entre 2019 y 2022.

La tradición de apego a los cargos públicos de los Bolsonaro también salpica a Flávio

Empleado fantasma. Así se denomina en Brasil a los empleados públicos que, para los argentinos, son simplemente ñoquis. Este fue el inicio, a los 19 años, de la vida laboral de Flávio Bolsonaro. Entre diciembre de 2000 y junio de 2002, mientras estudiaba Derecho en Río de Janeiro, figuró como asistente técnico de la bancada del entonces Partido Progresista de Brasil (PPB), hoy llamado Progresistas e integrante del bloque conocido como Centrão, en la Cámara de Diputados, en Brasilia, a 937 kilómetros de distancia. El favorito para derrotar a Lula en las elecciones del domingo no declara este cargo en su currículum, pero sí figura en su declaración de impuestos.

En la recta final hacia el balotaje, Flávio Bolsonaro está bajo investigación de la Policía Federal por presunto lavado de dinero, a raíz de haber pedido 25 millones de dólares al banquero preso Daniel Vorcaro, del quebrado Banco Master, para un fondo de inversión en Estados Unidos. El objetivo era financiar la película sobre Jair, titulada *Dark Horse*. La otra investigación es más amplia, tiene numerosas ramificaciones e incluye al abogado Willer Tomaz, amigo personal de Flávio. Ambos comparten domicilios de empresas registradas, vuelos y sociedades empresariales. Uno de los casos más emblemáticos relacionados con esta trama lo reveló el futbolista brasileño Richarlyson, quien denunció que Tomaz le robó la propiedad de una isla en Angra dos Reis, paraíso al sur de Río de Janeiro, mediante un arreglo con un juez amigo. Sí, una isla.

Flávio también tuvo un frente judicial abierto durante su trayectoria legislativa. En 2020 fue denunciado por organización criminal, lavado de dinero, apropiación indebida y peculado en la causa de la “rachadinha”: el desvío de salarios de asesores de su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro para obtener una recaudación personal.

La causa fue archivada cuando Jair asumió la Presidencia. Lo mismo ocurrió con los movimientos atípicos de dinero de una tienda de chocolates de la marca Kopenhagen que Flávio había abierto en Barra da Tijuca. También se archivaron las investigaciones relacionadas con la compra de una mansión declarada en 1,2 millones de dólares en el barrio de Lago Sul, en Brasilia, para la cual obtuvo un crédito que canceló pocos meses después.

Flávio hace del recorte del Estado su bandera. Su programa lo llama “Tesouraço”, un corte profundo “por todos los lados” para ordenar las cuentas públicas, según explicó su referente económica, Daniella Marques, ex integrante del equipo económico de Jair.

Ella anunció que el primer recorte será del 1,5 por ciento del PIB, unos 190.000 millones de reales, cerca de 37.700 millones de dólares. Al igual que con el decreto inicial de Milei en 2023, Flávio Bolsonaro pretende revisar 1.000 medidas del Gobierno de Lula para reducir los impuestos a las empresas y, supuestamente, eliminar regulaciones. El mercado le dio el visto bueno a Flávio cuando el índice Ibovespa subió más del 8 por ciento y el dólar cayó por debajo de los cinco reales el 5 de octubre, un día después de su sorprendente victoria en la primera vuelta.

En materia de empleo público, el programa prevé cerrar al menos diez ministerios, reducir los cargos de confianza y los gastos administrativos, y limitar los concursos públicos para ingresar a empresas estatales como Petrobras, Caixa Econômica Federal o Banco do Brasil.

Pero lo que ha encendido las alarmas entre los empleados públicos brasileños en todo el país ha sido el anuncio de Marques de que, “para hacer justicia con el contribuyente”, es mejor utilizar la IA e iniciar una ronda de desvinculaciones en el sector estatal.

Flávio sostuvo en junio, ante empresarios, que aplicar IA en la administración federal sirve para controlar los gastos y evitar fraudes en las licitaciones. Marques fue más lejos. En agosto, durante un evento de LIDE, defendió una “reforma administrativa digital” y se preguntó cuántas carreras podrían ser reemplazadas por la IA. También propone reactivar el Programa Nacional de Desestatización para evaluar qué empresas deben continuar bajo control estatal y cuáles podrían pasar al sector privado.

Ante el impacto negativo que tuvo invocar a Milei como ejemplo de ajuste, debido a las noticias sobre el cierre de empresas y las filas para conseguir puestos de trabajo en Argentina, el equipo económico debió salir a prometer que tres empresas estatales no serán privatizadas: la petrolera Petrobras y los bancos públicos Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil (BB).

Pero, para cierta parte de la élite conservadora brasileña, el problema de Flávio Bolsonaro no es económico, sino de carácter y compromiso con las reglas del juego democrático. La preocupación se debe a que, durante su trayectoria como legislador en Río de Janeiro, defendió públicamente, en discursos que aún están grabados, el accionar de las milicias, los escuadrones parapoliciales de la muerte que disputan poder al narcotráfico.

Por eso, nada menos que el conservador y antilulista diario O Estado de S. Paulo publicó un editorial en el que advirtió sobre lo que podría venir con Flávio: “Que todos estén conscientes de que, dada su biografía, la candidatura de Flávio Bolsonaro trae el riesgo del ascenso de las milicias parapoliciales al máximo nivel de la República”.