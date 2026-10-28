Flavio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos EN VIVO: por qué huyó, las causas judiciales y qué esta pasando

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, llegó este miércoles a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, luego de abandonar Brasil pese a una orden de la Justicia que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía salir del país.

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El avión que trasladó a la familia aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami. El senador desembarcó a las 10.31, hora de Brasilia y de la Argentina.

La salida se produjo después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador había asegurado el lunes que permanecería en Brasil para organizar la oposición, pero al día siguiente dejó el país, de acuerdo con