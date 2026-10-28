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Flavio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos EN VIVO: por qué huyó, las causas judiciales y qué esta pasando

En VIVO - Actualizado hace 15 minutos

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami junto a su familia después de salir de Brasil, cruzar por la Argentina y hacer escala en Ecuador. Su fuga ocurrió tras la derrota electoral frente a Lula y el incumplimiento de una orden judicial para entregar sus pasaportes.

flavio bolsonaro

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, llegó este miércoles a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, luego de abandonar Brasil pese a una orden de la Justicia que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía salir del país.

El avión que trasladó a la familia aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami. El senador desembarcó a las 10.31, hora de Brasilia y de la Argentina.

La salida se produjo después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador había asegurado el lunes que permanecería en Brasil para organizar la oposición, pero al día siguiente dejó el país, de acuerdo con

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Fuga de Flávio Bolsonaro: el senador llegó a Miami tras su paso por Argentina

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Lula fulminó a Flávio Bolsonaro por su huida: "Que se haya ido es una vergüenza"

Lula cruzó a Flávio Bolsonaro por su escape a Estados Unidos y aseguró que hubiera sido mejor quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas".

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, criticó a Flávio Bolsonaro por su huida a Estados Unidos tras las elecciones de este domingo. En los festejos por su cumpleaños número 81, el presidente que comenzará un cuarto mandato aseguró que su excontrincante podría quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas", aunque eligió escaparse a Estados Unidos, en el marco de la investigación por lavado de dinero que pesa en su contra. "Que se haya ido es una vergüenza", remarcó.

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Hace 6 horas

Bolsonaro entró a la Argentina con su familia y tomó un vuelo privado en Iguazú

Luego de una jornada cargada de versiones, el avión privado que aguardó todo el día en el aeropuerto misionero partió finalmente pasada la medianoche con destino a Guayaquil. Migraciones confirmó que Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a las 22:50.

El avión vinculado a Flávio Bolsonaro partió de Misiones el miércoles a la madrugada.

El avión privado Gulfstream G400 con el senador brasileño y excandidato a presidente Flávio Bolsonaro y su familia despegó este miércoles a las 00:22 del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Una hora y media más tarde, Migraciones confirmó que el hijo de Jair Bolsonaro ingresó a Argentina por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país.

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Hace 6 horas

Bolsonaro evadió a la Justicia y se fue en avión a EE.UU, según medios brasileños

El senador es investigado por presunto lavado de dinero y la Justicia le había prohibido salir del país. Habría partido en un vuelo por la madrugada junto a su familia.

Tras perder las elecciones en Brasil, el senador y excandidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, se dirige a Estados Unidos en un vuelo con destino a Florida junto con su esposa y sus dos hijas, según el medio brasileño Metrópoles.

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Hace 6 horas

Las 5 causas que complican a Flávio Bolsonaro tras escapar de Brasil

Tras ser derrotado por Lula da Silva en el balotaje de este domingo, el senador e hijo de Jair Bolsonaro huyó a Estados Unidos. La Justicia brasileña aceleró las medidas cautelares y peritajes que van desde un presunto blanqueo de capitales hasta evasión. Sus fueros vencen el 31 de enero del 2027.

Flávio Bolsonaro afronta cinco causas judiciales en su país, que van desde la presunta financiación ilegal con fondos de Estados Unidos hasta lavado de dinero en el extranjero, pero escapó de Brasil este martes y aterrizó en suelo estadounidense, según medios brasileños. La huida se dio luego de que Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), le ordenara al senador federal que entregue su pasaporte y tras ser derrotado en las urnas por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Hace 7 horas

Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina

Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron a las 22:50 del martes a través del paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones.

Migraciones informó este miércoles por la madrugada que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a través del paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones a las 22:50 del martes. Dos horas y media más tarde, abordaron un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.

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