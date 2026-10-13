Encuesta en Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula por tres puntos de cara al balotaje

El senador brasileño Flávio Bolsonaro lidera la intención de voto frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un escenario simulado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de octubre, según reveló este martes un estudio de opinión pública elaborado por la firma BTG Pactual/Nexus. El relevamiento confirma la ventaja del candidato opositor en el tramo decisivo de la campaña, tras el sorprendente resultado de la primera vuelta disputada a principios de este mes.

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De acuerdo con los datos presentados por la consultora, el senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, obtendría el 48% de los sufragios en el balotaje, mientras que el actual jefe de Estado alcanzaría el 45% de las preferencias del electorado. El trabajo metodológico de Nexus fue realizado entre el 10 y el 12 de octubre sobre un universo de 2.002 personas entrevistadas y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales, lo que configura un escenario estadístico de virtual paridad técnica entre ambas fuerzas políticas.

Las cifras del estudio de BTG Pactual/Nexus ratifican la reconfiguración del mapa político ocurrida a comienzos de octubre, cuando el legislador de la derecha logró quedarse con el primer puesto en el primer turno electoral al cosechar el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el mandatario en ejercicio. Aquella votación alteró las proyecciones previas y forzó la realización del balotaje definitivo previsto para el 25 de octubre.

El comportamiento registrado por la medición se alinea con la tendencia marcada por otros sondeos de opinión pública difundidos tras la primera vuelta. En días previos, mediciones elaboradas por consultoras como Datafolha ya mostraban al senador en la delantera con un 49% de la intención de voto frente a un 45% de Lula da Silva. De esta manera, las principales encuestadoras del país vecino coinciden en señalar que la ventaja lograda por el Partido Liberal en las urnas a principios de mes se mantiene estable de cara al cierre de la contienda presidencial.

Con información de Reuters