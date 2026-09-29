Feijóo anunció la creación de una comisión investigadora por la crisis migratoria en Ceuta

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado español destinada a auditar la actuación del Poder Ejecutivo ante lo que calificó como una "invasión" en Ceuta, luego del ingreso masivo de aproximadamente 80.000 migrantes registrado a fines de julio. La principal fuerza de oposición hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para poner en marcha el proceso parlamentario.

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Durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional de su partido, el máximo órgano político entre congresos que abrió la jornada con una prolongada ovación al presidente ceutí, Juan Vivas, el dirigente conservador lanzó duras críticas contra la administración central. En su discurso, Feijóo aseveró que el Gabinete encabezado por Pedro Sánchez tenía conocimiento previo de los hechos y optó por ocultarlos, sosteniendo que el Gobierno sabía lo que ocurría, no actuó y que la sociedad tiene derecho a saber la verdad.

El titular del PP acusó además al jefe del Ejecutivo español de dejar desprotegidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuestionó la asignación de recursos públicos, señalando que el oficialismo destina más fondos a los procesos de regularización masiva que a la asistencia directa de Ceuta. En la misma línea, Feijóo volvió a interrogar al mandatario sobre el vínculo diplomático con la monarquía alauita y exigió aclarar si mantuvo conversaciones con el rey de Marruecos, remarcando que en caso contrario debe explicar los motivos.

El referente opositor concluyó que la comisión en el Senado buscará determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la crisis en Ceuta, evaluar el tipo de respuesta institucional brindada y establecer mecanismos de contención para evitar que un hecho similar se repita. A su entender, los acontecimientos en la ciudad autónoma marcarán un límite definitivo en la opinión pública para impulsar un cambio de ciclo político en España.

Con información de EuropaPress.