El fantasma de un corralito en Paraguay: Peña nombró un nuevo titular del Banco Central y prometió resarcir al 98% de los ahorristas afectaos

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció la designación de Raúl Vera como nuevo titular del Banco Central del Paraguay (BCP) y envió el pedido de acuerdo constitucional al Senado. La decisión llegó un día después de las tensiones a partir de la intervención del Central paraguayo en el caso de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, que dejó a miles de clientes sin acceso a sus ahorros.

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Además del recambio de autoridades, el mandatario ratificó que impulsará una ley para garantizar la devolución de los fondos a los damnificados. Según adelantó, la iniciativa permitirá cubrir al 98% de los ahorristas afectados y los primeros pagos podrían comenzar esta misma semana.

"Quiero transmitir tranquilidad", expresó Peña en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que buscó llevar calma a los clientes de la entidad y defender la solidez del sistema financiero paraguayo.

La crisis de Ueno Bank y la respuesta del Gobierno de Paraguay

El escándalo financiero estalló luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez. La entidad cerró sus puertas el martes y dejó a miles de usuarios sin posibilidad de acceder a sus depósitos, en una situación que generó preocupación en todo el país.

El banco digital cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y se había convertido en uno de los principales actores del mercado financiero paraguayo. La intervención respondió al deterioro de sus indicadores de solvencia y a la detección de irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

"Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están el esfuerzo y trabajo de miles de paraguayos", sostuvo Peña. En ese sentido, aseguró que la prioridad de su administración "será proteger los recursos de los afectados" y generar respuestas rápidas.

En el mismo anuncio, el presidente comunicó la designación de Pedro Acosta y Exel González como nuevos directores del Banco Central. Según explicó, los funcionarios cuentan con trayectoria en el sector bancario, años de servicio dentro del organismo y experiencia en el manejo de situaciones de crisis.

Peña también confirmó que mantuvo reuniones con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para avanzar con el proyecto de ley destinado a devolver los depósitos. La iniciativa busca establecer un mecanismo de compensación que permita acelerar los pagos a los clientes perjudicados.

Peña prometió devolver los ahorros y advirtió que habrá responsables ante la Justicia

"Con la aprobación de esta ley estaremos dando una respuesta concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana", afirmó el mandatario paraguayo.

El anuncio busca contener el impacto de una crisis que puso bajo cuestionamiento los controles sobre las entidades financieras digitales y la capacidad de supervisión de las autoridades monetarias. La situación también abrió interrogantes sobre los mecanismos utilizados para otorgar créditos y los vínculos comerciales entre la entidad intervenida y empresas relacionadas con sus propietarios.

Peña aseguró que el sistema financiero paraguayo "mantiene su fortaleza" y que existen mecanismos de protección para los depositantes. Sin embargo, remarcó que las irregularidades detectadas "deberán ser investigadas" y que quienes resulten responsables tendrán que responder ante la Justicia, "sin excepciones".

Al final, el mandatario convocó a los distintos sectores políticos a actuar "con unidad" y pidió serenidad a la ciudadanía mientras avanzan las medidas oficiales. "El Paraguay necesita instituciones que protejan los recursos de nuestra gente", concluyó.