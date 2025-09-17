Las bolsas europeas suben con la decisión de la Reserva Federal de EEUU en el punto de mira

FOTO DE ARCHIVO: El índice de precios de las acciones alemanas DAX gráfico se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas subían ligeramente el miércoles, recuperándose de las caídas registradas en la sesión anterior, mientras los inversores esperaban el veredicto de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 551,56 puntos, a las 0710 GMT, tras tocar el martes su mínimo en una semana. Los valores tecnológicos lideraron las ganancias sectoriales, con SAP y Prosus subiendo alrededor de un 2% cada una.

Más tarde, los inversores de todo el mundo se centrarán en la conclusión de la reunión de dos días de la Reserva Federal sobre política monetaria.

Los mercados dan por hecho que el banco central más influyente del mundo recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos para contrarrestar los signos de deterioro del mercado laboral estadounidense, si bien los comentarios de su presidente, Jerome Powell, sobre las perspectivas políticas serán objeto de mayor atención.

Entre otros, PostNL avanzaba un 7,5% después de desvelar su nueva estrategia en el marco de su Día de los Mercados de Capitales, anunciando que su actual segmento de Paquetería se dividirá en Comercio Electrónico y Plataformas a partir del 1 de enero de 2026.

Novo Nordisk subía un 1,8% después de que la correduría Berenberg elevara su calificación sobre la farmacéutica danesa a "Comprar" desde "Mantener" anteriormente.

Con información de Reuters