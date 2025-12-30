Las bolsas europeas se mantienen cerca de máximos históricos antes del fin de año

Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ‍bolsas europeas se mantenían estables el martes, en pausa después de ‍que el índice ⁠de referencia alcanzara un máximo histórico en la sesión anterior, y mientras los inversores mantenían la cautela en la última semana del año.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,08%, a 589,69, a las 0814 GMT, rondando máximos históricos.

A medida que ‌2025 se acerca a su fin, ⁠el índice de referencia ⁠se prepara para registrar fuertes ganancias en los plazos mensual, trimestral y anual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El martes, ‍los movimientos en los principales mercados regionales también fueron moderados: ⁠el índice de referencia ‌de Londres avanzaba un 0,1%, mientras que las acciones francesas bajaban un 0,1%.

Las acciones de recursos básicos liderban las ganancias del STOXX 600, con una subida del ‌1,04%, mientras ‌la plata y el oro se estabilizaban tras un fuerte retroceso desde máximos históricos. [GOL/]

Los bancos también avanzaban un 0,7%, mientras que el sector ​aeroespacial y de defensa se revalorizaba un 0,2%.

Por el contrario, la asistencia sanitaria y las acciones relacionadas con el consumo fueron los principales lastres, con caídas del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

Se espera que la negociación sea escasa ‍esta semana, acortada por los festivos de Año Nuevo. Con un flujo de noticias corporativas limitado y pocos catalizadores programados para guiar la dirección del mercado, los ​mercados se centrarán más de lo habitual en las actas de la reunión de ​diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya publicación está prevista para ⁠más adelante en el día.

Con información de Reuters