Europa

Las bolsas europeas se mantienen cerca de máximos históricos antes del fin de año

30 de diciembre, 2025 | 05.56

Las ‍bolsas europeas se mantenían estables el martes, en pausa después de ‍que el índice ⁠de referencia alcanzara un máximo histórico en la sesión anterior, y mientras los inversores mantenían la cautela en la última semana del año.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,08%, a 589,69, a las 0814 GMT, rondando máximos históricos.

A medida que ‌2025 se acerca a su fin, ⁠el índice de referencia ⁠se prepara para registrar fuertes ganancias en los plazos mensual, trimestral y anual.

El martes, ‍los movimientos en los principales mercados regionales también fueron moderados: ⁠el índice de referencia ‌de Londres avanzaba un 0,1%, mientras que las acciones francesas bajaban un 0,1%.

Las acciones de recursos básicos liderban las ganancias del STOXX 600, con una subida del ‌1,04%, mientras ‌la plata y el oro se estabilizaban tras un fuerte retroceso desde máximos históricos. [GOL/]

Los bancos también avanzaban un 0,7%, mientras que el sector ​aeroespacial y de defensa se revalorizaba un 0,2%.

Por el contrario, la asistencia sanitaria y las acciones relacionadas con el consumo fueron los principales lastres, con caídas del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

Se espera que la negociación sea escasa ‍esta semana, acortada por los festivos de Año Nuevo. Con un flujo de noticias corporativas limitado y pocos catalizadores programados para guiar la dirección del mercado, los ​mercados se centrarán más de lo habitual en las actas de la reunión de ​diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya publicación está prevista para ⁠más adelante en el día.

Con información de Reuters

