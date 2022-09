Trump critica el discurso de Biden contra sus simpatizantes y lo tilda de "loco" o sufrir "demencia"

El expresidente estadounidense Donald Trump calificó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, de "loco" o sufrir "demencia en etapa avanzada" tras el discurso en el que acusó al magnate republicano y sus partidarios de representar “un extremismo que amenaza los cimientos mismos” del país.

Poco después del contundente mensaje que dio Biden en un acto partidario en Filadelfia, Trump cuestionó el estado mental de su sucesor.

"Si miran las palabras y el significado del torpe y enfadado discurso de Biden, amenaza a Estados Unidos, incluso con el posible uso de la fuerza militar. Debe estar enfermo, o sufre un prolongado estado de demencia", publicó en la red social que creó tras su expulsión de Twitter.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El exmandatario rechazó los cuestionamientos del líder demócrata a su movimiento MAGA (sigla en inglés de “Hagamos a Estados Unidos grande nuevamente - Make America Great Again”, eslogan de Trump) y objetó su capacidad para estar al frente del país.

“Alguien debería explicarle a Joe Biden, lenta pero apasionadamente, que MAGA significa, tan poderosamente como pueden ser las meras palabras, ¡HAZ QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ! Si él no lo hace, ¡entonces ciertamente no debería representar a los Estados Unidos de América!", sentenció.

Biden aseguró anoche que los partidarios de Trump suponen una amenaza para la democracia estadounidense y pidió al resto de ciudadanos que permanecieran alerta para defenderla, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Si bien reconoció que la mayoría de la oposición no abraza la "ideología extrema", consideró que el Partido Republicano "dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos del MAGA", lo que a su juicio supone "una amenaza para este país”.

“Las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país, retroceder a un Estados Unidos donde no haya derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas”, dijo el presidente, de 80 años, en un acto celebrado en el edificio donde se proclamó la Declaración de Independencia y se firmó la Constitución estadounidense.

Biden, quien prometió unir al país como presidente luego de los cuatro años convulsos del Gobierno de Trump, aumentó recientemente sus ataques contra el magnate republicano y su movimiento político, al que llegó a calificar recientemente de "semifascismo".

Las palabras de Biden, que se dan dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo, fueron también rechazadas por el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reclamó al mandatario que se disculpara.

“El presidente Biden optó por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses, simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas; eso no es liderazgo”, dijo McCarthy, según el diario digital The Hill.

El congresista exhortó a Biden a disculparse por “calumniar a decenas de millones de estadounidenses” en su discurso.

El próximo 8 de noviembre los estadounidenses deberán a redefinir a un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

Hasta hace unas semanas, las encuestas señalaban que el Partido Republicano podría hacerse con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque los demócratas están remontando en la intención de voto gracias a algunas de las últimas medidas aprobadas por la administración Biden y al reciente allanamiento de la casa de Trump en Florida.

Según un sondeo publicado ayer por el diario The Wall Street Journal, si las elecciones se realizaran hoy, 47% votaría por los demócratas y 44%, por los republicanos. En marzo pasado, el Partido Republicano tenía una ventaja de cinco puntos porcentuales.

Actualmente, el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado está dividido en 50 bancas para cada uno, por lo que, cuando es preciso, debe recurrirse al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, demócrata.

Con información de Télam