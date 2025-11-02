Tensión internacional: Trump amenaza con acción militar en Nigeria por supuesta persecución a cristianos

Tensión: Trump amenaza a Nigeria por supuesta persecución a cristianos

La diplomacia global volvió a tensionarse ante una nueva declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó al Pentágono “preparar un plan de acción militar en Nigeria”. El mandatario acusó al gobierno de ese país de permitir la persecución sistemática contra la comunidad cristiana.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump advirtió que si el gobierno nigeriano “sigue permitiendo el asesinato de cristianos”, Estados Unidos suspenderá toda ayuda y asistencia, y “muy probablemente entrará en ese país ahora desacreditado con las armas en la mano para eliminar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”.

El mandatario elevó el tono de la amenaza al instruir al Departamento de Guerra a “prepararse para una posible acción”, y agregó: “Si atacamos, será rápido, feroz y dulce, ¡tal como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos!”.

Nigeria rechazó las acusaciones

La respuesta oficial no tardó en llegar. El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, rechazó las declaraciones de Trump y defendió la convivencia interreligiosa en su país. “La descripción de Trump no refleja la realidad nacional”, afirmó en un comunicado.

“Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta. La libertad y la tolerancia religiosas son un principio fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo serán”, sostuvo Tinubu.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el portavoz Kimiebi Ebienfa reiteró el compromiso del gobierno de “proteger a todos sus ciudadanos, sin importar su raza, credo o religión”. Y agregó: “Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene otra opción que celebrar la diversidad, que es nuestra mayor fortaleza”.

Nigeria, con más de 220 millones de habitantes, está dividida casi en partes iguales entre cristianos y musulmanes. El país enfrenta desde hace años una grave crisis de inseguridad, marcada por múltiples factores:

- Ataques de Boko Haram: El grupo extremista busca imponer su versión radical de la ley islámica, atacando tanto a cristianos como a musulmanes considerados “insuficientemente comprometidos”.

- Conflictos diversos: Los enfrentamientos incluyen choques entre agricultores y pastores por recursos naturales, rivalidades comunales y movimientos secesionistas. Si bien los cristianos fueron blanco de numerosos ataques, analistas internacionales advirtieron que “la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades musulmanas del norte del país”.

Las declaraciones de Trump coinciden con el reciente reclamo del senador republicano Ted Cruz, quien pidió al Congreso volver a incluir a Nigeria en la lista de países que violan la libertad religiosa, denunciando “asesinatos en masa de cristianos”. Cabe recordar que Nigeria fue incluida por primera vez en esa lista en 2020, durante la administración de Trump, pero la designación fue levantada en 2023. En tanto, El presidente estadounidense insiste en que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria” y responsabilizó a “islamistas radicales” por una “masacre en masa”.

Con información de Noticias Argentinas