Nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina: Joe Biden designó a Marc Stanley

La noticia se conoció luego de la reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eligió al abogado Marc Stanley como nuevo embajador ante la Argentina. La noticia se conoció luego de la reunión que mantuvieron el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el presidente Alberto Fernández.

La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se realizó en paralelo a la visita que encabeza el principal asesor de Biden a la Argentina. Stanley Tiene 38 años de experiencia como abogado litigante líder y 44 años de experiencia en el gobierno y el servicio público, incluido su nombramiento como presidente de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas por la gobernadora de Texas Ann Richards. Además, es fundador de Stanley Law Group, una firma con sede en Dallas que se enfoca en acciones colectivas nacionales y litigios complejos.

Además, este viernes, Alberto Fernández expresó su "profundo agradecimiento por la donación de 3,5 millones de vacunas" que Estados Unidos donó. Lo hizo a través de una carta dirigida a Biden, en la que señaló: "Le ha llevado alivio y protección a muchas familias. Me alegra que coincidamos en una agenda global de justicia social y de desarrollo humano".



"Las 3.5 millones de vacunas recibidas han sido fundamentales en nuestra campaña de vacunación ya que están siendo utilizadas, en primer lugar, para inmunizar a cientos de miles de adolescentes con factores de riesgo que no podían ser vacunados, ya que no contábamos con dosis que estuvieran autorizadas en esa franja etaria", detalló el jefe de Estado en la misiva.

Alberto Fernández recibió a Sullivan

En el marco de la buena sintonía con los Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández recibió hoy en la residencia de Olivos al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en un encuentro destinado a fortalecer la relación bilateral sobre la base del tratamiento de asuntos prioritarios para ambos países, se informó oficialmente.



Durante el almuerzo que compartieron en Olivos, el mandatario le entregó al funcionario norteamericano una carta dirigida al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la que le agradeció la donación recibida de los Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y le transmitió el impacto que esto tendrá en la campaña de vacunación argentina.



Fernández y Sullivan -quien es el principal asesor en política internacional y a cargo de coordinar la política exterior de Estados Unidos- hicieron foco en distintos temas de interés bilateral, como el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, la revisión de las instituciones financieras y la lucha contra la pandemia de coronavirus, informó la Casa Rosada en un comunicado.



La agenda de temas incluyó, además, la relevancia de reforzar las capacidades de respuesta en la batalla contra la Covid-19, así como el potencial de la Argentina para la producción y distribución de vacunas. También se conversó sobre la necesidad de promover una nueva arquitectura tributaria y financiera global acorde a los desafíos y requerimientos propios de un desarrollo humano sustentable, inclusivo y solidario, propuesta que el Presidente argentino viene presentando en los foros internacionales.



El encuentro entre Fernández y Sullivan sirvió para establecer una nueva plataforma en la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington, distantes durante el último tramo de la presidencia del republicano Donald Trump.

Después del almuerzo, el canciller Felipe Solá recibió a Sullivan junto a una comitiva que lo acompañó para participar en una reunión especial del Consejo Económico y Social, junto a su presidente, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Durante el encuentro, representantes empresariales, sindicales, del sistema productivo, académico y científico, explicaron sus posiciones destacando su unidad de concepción para la reconstrucción post-pandemia de nuestro país.

El enviado especial del Presidente Joe Biden escuchó con atención experiencias con foco en la inversión en la salud, la industria automotriz, la energía y la economía del conocimiento, expresadas por empresarios y trabajadores de la industria automotriz, de las empresas farmacéuticas, de las industrias del conocimiento y de las que hacen Investigación y Desarrollo.

Junto al canciller estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello; el presidente de Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Fernando Peirano y los miembros del Consejo Económico y Social, Hugo Yasky, Marita Carballo, Héctor Daer, Gerardo Martínez y Ricardo Pignanelli.