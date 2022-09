Biden advierte a Putin contra el uso de armas nucleares o químicas en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró hoy su advertencia a su par ruso, Vladimir Putin, contra el uso de armas químicas o nucleares en Ucrania.

"No lo haga, no lo haga, no lo haga", dijo Biden según se pudo ver en el anticipo de una entrevista con el canal de noticias CBS que se verá mañana a la noche.

El mandatario amenazó con una respuesta "sustancial" de Estados Unidos si Moscú daba este paso que "cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial".

La advertencia de Biden llega luego de una semana en la que las tropas ucranianas recuperaron franjas de territorio ocupadas por los rusos en el noreste y sur del país, gracias al impulso de la ayuda militar occidental.

Rusia "se convertiría aún más en un paria en el mundo, más que nunca" si usa esas armas, afirmó el mandatario estadounidense, que habló de un temor a un cambio de rumbo del Kremlin para recuperar los territorios perdidos.

Putin, sin embargo, aseguró ayer que el Kremlin no ha cambiado de planes tras el retroceso de los últimos días: "No tenemos prisa".

"Las autoridades de Kiev anunciaron que habían empezado una contraofensiva (...). Veremos cómo termina", comentó Putin.

Agregó que el objetivo del Kremlin sigue siendo "la liberación de todo el territorio del Donbass", la cuenca minera del este de Ucrania formada por la región de Lugansk -en manos del ejército ruso- y la de Donetsk, parcialmente ocupada por Moscú.

Con información de Télam