Estados Unidos retira personal diplomático de Arabia Saudita por los ataques hutíes

El gobierno de Estados Unidos dispuso la retirada de su personal gubernamental no esencial y de sus familiares de Arabia Saudita ante el aumento de los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen y el temor a una escalada de la violencia en la región. La decisión fue comunicada este miércoles por el Departamento de Estado.

{{{htmlAmp}}}

La medida fue anunciada por un portavoz del Departamento de Estado, que explicó que el agravamiento de las "hostilidades contra Arabia Saudita" motivó la decisión de reducir la presencia de personal estadounidense en el país. Según la cartera diplomática, los hutíes, "apoyados por Irán", intensificaron sus operaciones y atacaron instalaciones civiles, incluidos aeropuertos, además de otras infraestructuras estratégicas. Estas acciones provocaron víctimas y alteraciones importantes en el transporte aéreo.

El Gobierno estadounidense también alertó sobre la posibilidad de que los enfrentamientos aumenten rápidamente de intensidad y se extiendan más allá de las zonas que actualmente concentran los ataques. "La seguridad y el bienestar del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad; por ello, continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y brindarles apoyo durante su regreso a los Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Dos muertos por los restos de un dron interceptado

La decisión se produce en medio de una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente, con instalaciones energéticas y objetivos civiles de Arabia Saudita entre los blancos de las ofensivas registradas durante octubre.

La situación de seguridad se agravó este miércoles tras un incidente en el yacimiento petrolífero de Shaybah, ubicado en el este de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por la caída de fragmentos de un dron que había sido interceptado mientras se dirigía contra esa instalación petrolera. Hasta el momento, las autoridades sauditas no señalaron a ningún grupo como responsable del ataque. Los rebeldes hutíes de Yemen tampoco habían reivindicado la acción al momento de conocerse la información.

Horas antes, la coalición militar encabezada por Riad, que interviene en Yemen desde 2015, había informado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron drones en sectores del este y el sur del territorio saudita. Sin embargo, no brindó detalles adicionales sobre esos operativos.