Desde Estados Unidos, Milei pidió una victoria de Trump y Bolsonaro: "Pintar el hemisferio de azul"

El presidente Javier Milei respaldó este miércoles al presidente Donald Trump y al candidato presidencial de la derecha brasileña, Flávio Bolsonaro, durante su discurso en la Hispanic Heritage Gala, el evento que organiza Estados Unidos para conmemorar la conquista española de América. Milei pidió una victoria electoral de Flávio en el balotaje de Brasil y de Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos para poder "reconquistar el hemisferio y pintarlo de azul". En paralelo, agregó que "es fundamental" que Trump salga "fortalecido" de sus elecciones.

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"En una alianza histórica con Trump, decidimos ser faro de libertad en una región que vivió dos décadas bajo el yugo socialista", afirmó Milei en su discurso, en el que además presentó el avance de la derecha como "una disputa decisiva" para el futuro político del continente.

El jefe de Estado argentino también apuntó contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "dictador comunista", y expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial en el país vecino. "Con la fuerza del cielo estoy seguro de que dentro de pocos días se impondrá nuevamente" frente a Lula, sostuvo.

Milei respaldó a Trump y apuntó contra Lula

En su discurso, Milei retomó los argumentos que suele utilizar para defender su alianza con Trump y cuestionar a los gobiernos que considera de "izquierda" en América Latina. En esa línea, reivindicó también al secretario de Estado, Marco Rubio, citándolo en una exposición anterior del funcionario en el que, según afirmó Milei, Rubio levantó "la defensa de la vida, la propiedad privada y los valores de la sociedad occidental" que fueron socavados por lo que definió como la "enfermedad izquierdista".

Milei también planteó que el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre excede las fronteras de ese país. "Es importante no solo para Estados Unidos sino para Occidente entero que el rumbo del presidente Trump salga fortalecido", expresó Milei. Y agregó: "No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio".

La intervención se inscribe en la estrategia internacional del Gobierno argentino y del propio mandatario, que busca consolidar su alineamiento con Trump y fortalecer los vínculos con dirigentes conservadores de otros países.

La Hispanic Heritage Gala, evento organizado en el marco del Mes de la Herencia Hispana, es uno de los escenarios elegidos para ratificar esa orientación. En paralelo, el Presidente tiene previsto recibir el reconocimiento "Global Champion of Free Enterprise" durante una actividad en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.