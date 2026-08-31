Trágica inundación repentina en el Gran Cañón dejó un muerto y al menos 15 desaparecidos

Una violenta inundación repentina registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón, en el estado de Arizona (Estados Unidos), provocó la muerte de al menos una persona y dejó cerca de 15 desaparecidos, según confirmaron este lunes las autoridades locales en medio de un amplio operativo de emergencia y búsqueda. El cuerpo de la víctima fatal, un hombre de 46 años, fue hallado cerca del sector de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado.

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En paralelo, más de 62 excursionistas fueron evacuados de las zonas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab con asistencia de la Cruz Roja, sin que por el momento se hayan registrado heridos entre los rescatados. El Servicio de Parques Nacionales lanzó una solicitud pública para que familiares o allegados de senderistas y mochileros que se encontraban recorriendo el corredor del arroyo Bright Angel brinden información que permita precisar la nómina de afectados.

La riada generó graves destrozos materiales en la infraestructura del parque. La crecida arrasó con casi la totalidad de los puentes peatonales que cruzan el arroyo Bright Angel y provocó severos daños en la canalización Transcanyon, lo que obligó a las autoridades a imponer restricciones en el consumo de agua potable dentro del predio.

Asimismo, la navegación por el río Colorado y los cruces por los puentes Black Bridge y Silver Bridge fueron clausurados hasta nuevo aviso debido a la acumulación de estructuras metálicas y escombros arrastrados por la corriente. El pronóstico meteorológico prevé la continuidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas durante las próximas horas, por lo que las brigadas de rescate extremaron las precauciones ante el riesgo inminente de nuevos deslizamientos de tierra y crecidas repentinas.

Con información de EuropaPress.