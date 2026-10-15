El Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos registró un salto del 6,3% en términos interanuales durante septiembre, marcando la tasa de inflación mayorista más elevada desde diciembre de 2022. La difusión del reporte por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales encendió las alertas en el ámbito financiero norteamericano, al confirmar un recrudecimiento en los riesgos inflacionarios que afecta la cadena de costos industriales a escasas dos semanas de que la Reserva Federal (Fed) defina su próxima medida de política monetaria.

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De acuerdo con el desglose oficial del organismo técnico, los precios al por mayor experimentaron una suba del 1,3% a lo largo de septiembre, acelerando de forma pronunciada la senda ascendente registrada en los meses previos, cuando los incrementos se habían ubicado en el 0,5% en agosto y el 0,2% en julio. La variación mensual de septiembre se convirtió de esta forma en el avance de mayor magnitud anotado por la economía estadounidense desde marzo de 2022.

La disparada de los costos de producción tomó por sorpresa a las principales consultoras y entidades bancarias de Wall Street. Según un relevamiento difundido por la firma Dow Jones y citado por la cadena CNBC, el consenso de los analistas económicos preveía para el noveno mes del año una suba del 0,6% mensual y un indicador interanual cercano al 5,5%, guarismos que resultaron ampliamente desbordados por la dinámica real de los precios.

El componente subyacente del indicador, que excluye del cálculo a los rubros más volátiles como alimentos, energía y servicios comerciales, mostró asimismo un salto de 0,5 puntos porcentuales en septiembre, confirmando la persistencia de las tensiones en los valores de la producción manufacturera. Este escenario renueva la cautela en la conducción de la Reserva Federal, que deberá evaluar si el rebrote en el nivel de precios mayoristas requiere mantener una postura monetaria restrictiva frente a los costos del aparato productivo.

Con información de EuropaPress.